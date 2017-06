PLANTE, Gisèle



De Saint-Eustache, le 26 juin 2017 à l’âge de 92 ans, est décédée Mme Gisèle Plante, épouse de feu M. Thomas Leclerc.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Ginette (Gérald), Yvon (Jocelyne), Gaston (Roger), Liette (Michel), Jocelyn (Lyse), Céline (Simon) et Sylvain (Louise), ses petits-enfants: Nathalie, Stéphane, Yvon Jr, Cindy, Sonia, Martin, Sandra, Alexandre, Francis, Marc-André et Janie, ses arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h et lundi dès 9h au:147 BOUL. ARTHUR-SAUVÉSAINT-EUSTACHE 450-473-5934Les funérailles auront lieu le lundi 3 juillet à 11h en l’église de Saint-Eustache, suivies de l’inhumation au cimetière du même endroit.