Certaines célébrités reçoivent plus de 500 000 $US par publication sur Instagram

Ce n’est plus un secret pour personne, il y a beaucoup d’argent à faire sur les réseaux sociaux. Avec des millions de personnes qui les suivent, plusieurs célébrités passent quotidiennement à la banque grâce à leurs publications dites «sponsorisées».

Le site web Hooper, qui est un outil de programmation sur Instagram, a dévoilé des statistiques plutôt impressionnantes sur les revenus des célébrités obtenues uniquement sur cette application.

Hooper nous apprend entre autres que Selena Gomez, qui a été la première personne au monde à être suivie par plus de 100 millions d’usagers, reçoit en moyenne 550 000 $US par publication qu’elle fait sur Instagram.

Elle est suivie de près par la starlette Kim Kardashian, qui elle, encaisse un demi-million par publication. D’ailleurs, les cinq vedettes de la famille Karadashian, soit Kim, Khloe, Kourtney, Kendall et Kylie, se sont glissé dans le top 10 des célébrités ayant reçu le plus d’argent par publication.

En analysant 1,2 million de publications ayant circulé par leur plateforme, Hooper s’est aperçu qu’une publication sur 20 était «sponsorisée» sur Instagram, c’est-à-dire que le propriétaire du compte avait payé pour que sa publication soit vue d’avantage.

«Instagram est maintenant un outil de marketing extrêmement efficace et c’est fascinant de voir comment les célébrités et les influenceurs sont capables de monnayer leur compte aussi efficacement», a déclaré Mike Bandar, le cofondateur de HooperHQ.com.

«Avec le temps, les célébrités ont compris que devenir ambassadeur d’une marque et de la promouvoir sur Instagram pouvait devenir très payant pour eux», a-t-il ajouté.

Hooper a également établi une liste des influenceurs faisant le plus d’argent sur Instagram.

Huda Kattan, Cameron Dallas et Jen Selter sont dans cet ordre, les trois influenceurs les mieux payés, avec respectivement 18 000 $US, 17 000 $US et 15 000 $US par publication.

Le top 10 des célébrités les mieux payées sur Instagram en 2017