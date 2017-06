Cette Acura Integra Type R nous fait saliver d’envie

On s’ennuie de l’Acura Integra. Surtout dans sa version Type R, à la fois très rare et très puissante.

Les Integra Type R sont si exceptionnelles qu’on les avait presque oubliées. Et puis voilà qu’on vient d’en dénicher une dans un état frôlant la perfection. Et elle est à vendre au plus offrant!

Avec seulement 41 000 miles à l’odomètre, cette Type R est l’une des 320 unités fabriquées pour le marché américain en 1997. Selon sa description sur le site d’enchères Bringatrailer.com, cette Integra a appartenu à la même personne de sa sortie de l’usine jusqu’en 2010, où le propriétaire actuel en a fait l’acquisition.

Acura Integra Type R 1997 Bringatrailer.com

Animée par un moteur VTEC à quatre cylindres de 1,8 litre, la petite bombe japonaise affiche une puissance de 195 chevaux et un couple de 130 livres-pied. Pour les standards d’aujourd’hui, avouons que c’est plutôt anémique. Mais en 1997, c’est déjà pas mal, surtout pour un bolide aussi léger.

Acura Integra Type R 1997 Bringatrailer.com

D’un pare-chocs à l’autre, cet exemplaire semble avoir été conservé dans son état original. Et ça, c’est plutôt rare pour une Integra. Beaucoup de propriétaires ne se sont pas gênés pour modifier la leur, ce qui rend les modèles originaux d’autant plus désirables aujourd’hui.

Les roues de 15 pouces sont d’origine, tout comme la peinture blanche, la seule couleur disponible pour l’Integra Type R en 1997.

Acura Integra Type R 1997 Bringatrailer.com

Au moment d’écrire ces lignes, la plus haute mise était de 7000$ US sur le véhicule immatriculé en Virginie. L’encan prendra fin le 5 juillet prochain.

Pour voir l'annonce, c'est ici!