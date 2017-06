Coupable d’avoir importé 7,7 kgs d’héroïne

Une escorte de Vancouver arrêtée à l’aéroport Montréal-Trudeau avec 7,7kg d’héroïne dans ses valises a été reconnue coupable d’importation de drogue, après seulement quatre heures de délibérations.

«Coupable», a solennellement lancé le juré 5, ce jeudi au palais de justice de Montréal.

Debout dans le box des accusés, Serena Khavita Narinesingh a semblé accueillir ce verdict avec stupeur. Elle a fixé les sept femmes et cinq hommes qui composaient le jury, avant de se s’asseoir, visiblement sous le choc.

C’est que durant tout le procès, la femme de 28 ans avait tenté de convaincre la cour qu’elle ignorait la présence de drogue dans le double fond de ses valises.

Afrique

En juillet 2015, la femme revenait d’un voyage au Rwanda, où elle était allée rencontrer son petit ami. En allant chercher ses bagages à l’aéroport Montréal-Trudeau, les services frontaliers ont toutefois noté une anomalie dans ses deux valises. C’est en inspectant de façon approfondie la structure des bagages qu’ils ont trouvé une vaste quantité d’héroïne.

Dans la rue, les 7,7 kgs d’héroïne auraient pu rapporter 2,3 millions $ aux trafiquants.

Lors de son témoignage, Narinesingh avait toutefois mis la faute sur son petit ami en Afrique et un proche de celui-ci.

«Je sais que je suis dans le trouble à cause d’eux, je souffre depuis deux ans à cause de ce qu’ils m’ont fait», avait-elle dit.

Escorte

Pour étayer ses affirmations, Narinesingh avait longuement et en détail parlé de son travail d’escorte et de chef cuisinière. Selon elle, ses massages érotiques et l’accompagnement de clients pouvaient lui rapporter jusqu’à 10 000 $ par semaine.

«Je sais comment travailler de la bonne façon, de façon légale», avait-elle affirmé.

Le jury ne l’a toutefois pas cru et l’accusée risque maintenant la prison à vie pour son crime.

Narinesingh peut toutefois garder une lueur d’espoir, puisque son avocat Steve Hanafi a indiqué qu’il envisageait de porter la cause en appel.

Mes Samuel Monfette-Tessier et Anne-Marie Manoukian de la Couronne fédérale, de leur côté, se sont dits satisfaits du verdict.

Ni la poursuite ni la défense n’ont annoncé la sentence qu’ils demanderont, lors des plaidoiries sur la peine le mois prochain. Le juge Daniel W. Payette a déjà fait savoir qu’il prononcera la sentence en septembre.