Danault s’inspire de Patrice Bergeron

VICTORIAVILLE | Premier, deuxième ou même troisième centre du Canadien. Cette question ne tracasse absolument pas Phillip Danault. Il sait qu’il jouera encore un rôle important cette saison pour le CH et il mise sur un très bon mentor cet été pour s’améliorer.

Natif de Victoriaville et ancien porte-couleur des Tigres dans la LHJMQ, Danault avait convié plus de 260 joueurs, dont quelques-uns de ses coéquipiers avec le CH, pour une première présentation de la Classique Phillip Danault sur les allées du club de golf de Victoriaville.

Avant de sortir son élan de golfeur, le numéro 24 du Tricolore a parlé de ses objectifs pour la prochaine saison. L’an dernier, Danault a surpassé toutes les attentes à sa première saison complète à Montréal avec une récolte de 40 points (13 buts, 27 aides) en 82 rencontres. D’ailier gauche au sein du quatrième trio pour le match inaugural contre les Sabres à Buffalo, il a fini par décrocher le rôle de premier centre aux côtés de Max Pacioretty et d’Alexander Radulov.

L’effet de la surprise n’existera plus la saison prochaine. Il y aura maintenant plus d’attentes de la part des partisans et de la direction.

«La pression la plus grande est de jouer à Montréal, tout simplement, a répliqué Danault au Journal. J’ai prouvé que ça ne me fait pas peur. J’aime ça. J’ai toujours été un gars qui travaille fort. Je ne changerai pas mon attitude. Il y aura probablement des rencontres plus difficiles, mais ça fait partie du hockey. Je resterai moi-même et je sais que ça ira bien.»

Un bon professeur

Dans l’espoir de devenir un meilleur centre, Danault profite des conseils d’un des maîtres dans la LNH, Patrice Bergeron.

«J’ai toujours dit que j’avais un bon modèle en Patrice Bergeron, a souligné le centre de 24 ans. J’ai la chance de m’entraîner avec lui l’été à Québec. Comme joueur, j’aimerais suivre un peu le même chemin que lui. En le côtoyant en gymnase avec lui, je peux lui voler quelques secrets! »

Les yeux de Danault s’illuminent quand il parle du centre des Bruins de Boston.

«Premièrement, il est très humble comme gars, a-t-il dit. La semaine dernière, il est venu me chercher pour aller faire un tour de bâteau. Quelques jours avant, il venait de gagner un pour une quatrième fois le trophée Frank-Selke à Las Vegas. Il est vraiment un modèle pour moi, autant sur la glace qu’à l’extérieur. Il a une belle personnalité, il parle bien devant les gens.»

«Pour moi, il est l’un des meilleurs centres de la LNH. Il fait tout de bien sur une patinoire. Si je peux lui ressembler un peu, ce serait déjà un pas dans la bonne direction.»

Un bon coup de Bergevin

Danault l’avait déjà dit. À ses yeux, Marc Bergevin a réalisé une très bonne transaction avec le Lightning de Tampa Bay pour obtenir Jonathan Drouin.

«Je crois sincèrement que Jonathan peut devenir un joueur de concession dans la LNH, a-t-il prédit. Quand je le voyais à Tampa, je le trouvais toujours incroyable. Il a une vision du jeu exceptionnelle et des habiletés incroyables. Il a signé un bon contrat avec le Canadien et il prouvera très rapidement sa valeur.»

«Je sais qu’il sera heureux à Montréal, a-t-il poursuivi. Il est un joueur tellement dynamique. Je ne suis pas inquiet pour lui. Il a un talent fou, il adore le hockey et il travaille fort. J’ai joué avec lui au sein d’Équipe Canada au Mondial junior.»

Au Championnat du monde junior de 2013 à Ufa, en Russie, le Canada avait perdu en demi-finales contre les États-Unis.

Confiance en son DG

Danault n’est pas dans le secret des dieux. Il ne connaît toujours pas ce qui arrivera dans les dossiers d’Alexander Radulov et d’Andreï Markov.

«Je n’ai pas parlé à Radulov et Markov, a-t-il souligné. Je laisse ça entre les mains de Marc (Bergevin). Je lui fais entièrement confiance. Je sais qu’il fera ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. Alex et Andrei recherchent de gros contrats et c’est normal. Je sais qu’ils aiment Montréal, mais c’est une question de business.»