Estrie: une maison familiale incendiée après avoir été criblée de balles

SAINTE-CATHERINE-DE-HATLEY – Une résidence de Sainte-Catherine-de-Hatley sur laquelle des coups de feu avaient été tirés, il y a trois semaines, a été incendiée mercredi soir.

Le violent brasier s’est déclaré vers 22 h mercredi soir. Lors de l’arrivée de l’équipe de TVA Nouvelles sur place en matinée jeudi, la résidence était toujours en flammes. Les pompiers poursuivaient leur intervention jeudi midi en arrosant les restes de l’habitation.

Les citoyens qui habitent autour de la maison se sont dits inquiets à la suite des événements des dernières semaines.

Selon des témoignages recueillis, plusieurs détonations ont été entendues mercredi soir. «J’ai entendu quatre explosions consécutives, a raconté un voisin. Je suis parti parce qu’on voyait le feu à travers la forêt, c’était rouge rouge rouge, très intense. La maison a allumé d’un coup. On voyait les paliers allumer. Ç'a pris trente secondes, et toute la maison était en feu.»

Certains voisins ont même craint que leur propre maison ne soit touchée par les flammes, surtout en raison de la présence des nombreux arbres sur les terrains. Toutes les résidences avoisinantes ont été évacuées.

«On voyait des lumières rouges, et avec la fusillade qu’on avait eue, j’ai dit ‘’ben voyons, c’est quoi qui se passe cette fois-ci’’. On est sorti sur la galerie et on a aperçu le feu», a expliqué une autre voisine.

«On a maîtrisé l’incendie dans les premières heures, a indiqué Mike Mckenna, de la Régie intermunicipale de protection des incendies. On est restés sur les lieux pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’autres pertes de bâtiments.»

La Sûreté du Québec a pris le dossier en charge et tentera de déterminer si les deux événements sont liés, et si l’incendie est criminel. La somptueuse maison de la rue De La Cerisaie est une perte totale. Personne n’a été incommodé ou blessé dans le sinistre.

Le 6 juin dernier, la résidence avait été criblée d’une trentaine de balles. Deux adultes et deux enfants se trouvaient dans la maison à ce moment-là, mais ils n'ont pas été blessés. La femme de 59 ans, celle de 36 ans, ainsi que les deux fillettes âgées de moins de 10 ans, qui se trouvaient dans la maison, avaient été traitées pour un violent choc nerveux.