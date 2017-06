Ignacio Piatti sur la touche

MONTRÉAL - Le milieu de terrain de l’Impact de Montréal Ignacio Piatti pourrait rater quelques semaines d’activités en raison d’une blessure à un muscle adducteur.

Le joueur argentin, qui était absent de l’entraînement jeudi, se soumettra vendredi à un test d’imagerie par résonance magnétique afin de déterminer la sévérité du problème.

En attendant d’en savoir davantage, le Québécois Ballou Jean-Yves Tabla est celui qui risque d’être plus sollicité, d’abord lors du match de samedi, au Stade Saputo, contre le D.C. United.

«C’est sûr que "Nacho" est un joueur très important dans l’équipe, mais il faut se dire que nous sommes capables de jouer avec ou sans lui, a indiqué Tabla, jeudi. De mon côté, c’est une grosse responsabilité de jouer vers la gauche, je dois m’adapter comme je l’ai fait à l’entraînement.»

Sans Piatti sur le terrain, celui qu’on surnomme «Ballou» s’attend par ailleurs à ce que les adversaires lui appliquent plus de pression pour le contrer. Il croit même qu’il risque d’être surveillé, à l’occasion, par deux rivaux plutôt qu’un.

«Ballou est un joueur avec beaucoup de talent, un joueur capable de déséquilibrer avec ses qualités, a mentionné l’entraîneur-chef de l’Impact, Mauro Biello. C’est sûr qu’avec un gars comme lui, toute la ligue commence à voir qu'il est un joueur dangereux. Maintenant, il doit libérer le ballon un peu plus vite, car il va attirer l’attention.»

Assailli par les jeunes

À propos du fait d’être sollicité, le jeune Tabla l’a été d’une toute autre manière, jeudi, à la sortie de l’entraînement. Des participants à l’International U14, tournoi se déroulant jusqu’à dimanche au Centre Nutrilait, l’ont pris d’assaut pour lui serrer la main et obtenir son autographe.

«Je suis un exemple pour eux, car je viens de l’Académie [de l’Impact] et j’ai passé les étapes jusqu’au niveau professionnel, a reconnu Ballou, âgé de 18 ans. Ça fait plaisir de les voir et de savoir qu’ils me regardent de cette manière-là.»

«Moi aussi, je regardais les pros passer quand j’étais plus jeune et certains ne me regardaient même pas, ils ne me saluaient pas. Il faut leur donner cette chance d’être auprès de nous.»

Au sujet de l’International U14, les représentants de l’Académie de l’Impact ont livré un verdict nul de 0-0 lors de leur premier match de la compétition, jeudi, contre les jeunes de la formation D.C. United. Atlanta, Bologne, Chicago, Houston, Montréal-Nord et la Nouvelle-Angleterre participent également à l'événement.

En bref

Aux prises avec une douleur à la cuisse, Piatti avait quitté le terrain pendant le match retour de la finale du Championnat canadien contre le Toronto FC, mardi, au BMO Field.