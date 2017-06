«Je n’ai pas le choix»

La place des Festivals se transformera en discothèque à ciel ouvert samedi soir avec l’arrivée en ville de Carly Rae Jepsen. La chanteuse canadienne viendra faire danser les foules en compagnie d’artistes d’ici et d’ailleurs tels que Men Without Hats et Radio Radio.

En entretien avec Le Journal, la chanteuse avoue n’avoir « aucune idée » à quoi s’attendre du spectacle gratuit de samedi soir. Et c’est exactement ce qui en fait l’attrait, selon elle.

« J’adore quand on crée une rencontre entre plusieurs univers musicaux différents et qu’on laisse les choses aller naturellement », raconte Carly Rae Jepsen, jointe par téléphone à Los Angeles.

Call me maybe

Une chose était toutefois certaine ; elle va offrir au public montréalais la pièce Call Me Maybe, qui l’a propulsée au sommet des palmarès à travers le monde en 2011.

« Je n’ai vraiment pas le choix ! » rigole-t-elle au bout du fil.

La chanteuse avoue s’être lassée de ce titre à un moment de sa carrière. En fait, Carly Rae Jepsen a déjà craint que sa carrière complète se déroule dans l’ombre de ce succès.

« À force de chanter Call Me Maybe partout, je m’en suis sentie déconnectée. J’ai été soulagée en sortant l’album suivant, Emotion, sur lequel j’ai réussi à créer des chansons avec lesquelles j’avais une connexion encore plus forte. Ça m’a appris à retrouver le plaisir de chanter Call Me Maybe », explique-t-elle.

Il y a fort à parier que Carly Rae Jepsen offrira également Cut to the Feeling, son tout dernier extrait sorti le mois dernier.

Un nouvel album

Pour ce qui est du nouveau matériel, les fans devront s’armer de patience. Même si elle planche présentement sur son prochain album (un quatrième en carrière), aucune date n’a encore été avancée.

« J’ai pris mon temps avant de sortir Emotion et j’ai été extrêmement fière du résultat. Alors je veux m’offrir à nouveau cette liberté pour le prochain, sans me mettre de pression », explique-t-elle.

Le spectacle Discothèque débutera à 21 h 30 samedi soir sur la place des Festivals.