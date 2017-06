Jose Bautista donne le ton

Jose Bautista a frappé un circuit en solo dès la manche initiale pour guider les Blue Jays de Toronto à un gain de 4-0 sur les Orioles de Baltimore, mercredi soir, dans la Ville Reine.

Le vétéran a ainsi dépassé Joe Carter au quatrième rang de l’histoire de la concession avec 737 points produits. Le voltigeur a conclu la rencontre avec deux points produits.

Le joueur de premier but Justin Smoak a poursuivi son excellent début de saison, claquant son 21e coup de canon de la campagne.

Steve Pearce s’est signalé avec une récolte de trois coups sûrs.

De son côté, le Québécois Russell Martin a été blanchi en trois apparitions dans le rectangle. Le receveur a soutiré un but sur balles, mais a été retiré deux fois sur des prises. La moyenne au bâton de Martin est maintenant de ,218.

Le lanceur des Jays Marcus Stroman (8-4) a connu un excellent départ, allouant cinq coups sûrs et un but sur balles en sept manches et deux tiers sur la butte. Le droitier a passé huit rivaux dans la mitaine. Stroman a décoché 119 lancers, soit un sommet en carrière.

Le spécialiste des fins de match Roberto Osuna a complété le boulot en neuvième manche, retirant d’ailleurs sur des prises les trois frappeurs auxquels il a fait face. Il affiche une moyenne de points mérités de 2,32 depuis le début du calendrier régulier.

Le partant des Orioles Wade Miley (3-6) a concédé quatre points, dont trois mérités, six coups sûrs et quatre buts sur balles en cinq manches de travail.

Occupant le premier rang dans l’ordre des frappeurs, Seth Smith a placé la balle en lieu sûr à deux reprises. Le joueur de premier but Trey Mancini a aussi frappé deux coups sûrs, mais les visiteurs n’en ont totalisé que cinq.