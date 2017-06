Le Canadien attend 42 joueurs à son camp, dont Ryan Poehling

Le Canadien de Montréal a dévoilé jeudi le nom des 42 hockeyeurs qui participeront à son camp de développement de dimanche à mercredi et son choix de premier tour au récent encan amateur, Ryan Poehling, sera présent.

Parmi les autres athlètes du groupe, il y aura les Québécois Jordan Boucher, Alexandre Alain, Maxime Fortier, Alexandre Goulet et Lewis Zerter-Gossage qui ont tous reçu une invitation du Tricolore. De plus, les récentes sélections de l’équipe – Joni Ikonen, Josh Brook, Cale Fleury, Jarret Tyszka, Scott Walford, Cayden Primeau et Poehling – fouleront la patinoire.

L’organisation du Bleu-Blanc-Rouge pourra ainsi évaluer sur la glace du complexe sportif de Brossard la progression de ses 21 joueurs repêchés. Une quinzaine de patineurs ont également été conviés à se présenter, ainsi que six autres acquis par le biais du marché de l’autonomie.

Les joueurs seront divisés en quatre groupes (A-B-C-D). Les premières séances d'entraînement sur glace se tiendront dimanche. Des matchs simulés sont aussi au programme, affrontements auxquels le public pourra assister.