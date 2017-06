Le retour de Sylvain Lefebvre officialisé avec le club-école du Tricolore

Le Canadien de Montréal a confirmé jeudi le retour de l’entraîneur-chef Sylvain Lefebvre à la barre de son club-école, le Rocket de Laval, la saison prochaine.

De plus, Larry Carrière agira comme directeur général de la filiale autrefois située à St. John’s.

Ancien défenseur du Tricolore, Lefebvre a mené les siens vers les séries éliminatoires de la Ligue américaine cette année, mais ses hommes ont plié l’échine devant le Crunch de Syracuse au premier tour. Il a amorcé sa carrière d’entraîneur au sein de l’organisation du Bleu-Blanc-Rouge en juin 2012, étant retenu pour diriger les Bulldogs de Hamilton, qui étaient à l’époque le club affilié du Canadien.

Depuis ses débuts, le Québécois a conservé une fiche de 164-168-48 lors du calendrier régulier. Auparavant, il a œuvré comme adjoint avec l’Avalanche du Colorado de 2009 à 2012.

Résident de Saint-Sauveur, Carrière occupera également les fonctions de conseiller spécial aux opérations hockey de l’équipe. Il fait partie de celle-ci depuis juillet 2010 et possède plus de 45 ans d’expérience dans la Ligue nationale. Le diplômé en gestion des affaires de l’Université du Michigan a tour à tour été recruteur amateur, directeur du développement des joueurs et directeur général. Il a également contribué à la conquête de la coupe Calder par les Bears de Hershey (2006, 2009 et 2010), qui ont remporté le titre lorsqu’il planchait chez les Capitals de Washington.