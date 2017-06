Les radios fêtent le Canada... à moitié

Après avoir célébré la Saint-Jean-Baptiste à grands coups de programmations 100 % québécoises, les radios musicales réserveront un traitement légèrement différent aux artistes canadiens le 1er juillet.

Les stations francophones prévoient souligner la fête du Canada, mais de manière beaucoup plus timide qu’elles ont commémoré celle du Québec la semaine dernière. C’est du moins le constat qu’on dresse après avoir consulté les directions des différentes antennes du Grand Montréal.

À Rythme FM, la présence des chanteurs et groupes en provenance du ROC [Rest of Canada] sera symbolique. De 11 h à 16 h, Mario Lirette proposera des combats de hits exclusivement canadiens.

Photo d'archives, Chantal Poirier

De son côté, Énergie a demandé à ses auditeurs de choisir la thématique qu’ils souhaitaient entendre en ondes samedi. Par l’entremise d’un sondage sur internet, ces derniers ont préféré une journée 80-90 à un spécial Canada.

« Mais on peut quand même faire un clin d’œil au reste du pays en faisant jouer des hits canadiens tirés de cette époque, indique le directeur musical d’Énergie à Montréal, Jean-Pascal Lemelin : The Box, Glass Tiger, Alanis Morissette et Bryan Adams ont eu beaucoup de succès durant cette période. »

Photo d'archives, SIMON CLARK

« La musique canadienne est aimée des auditeurs, poursuit Jean-Pascal Lemelin. Des fois, on pense que c’est juste la musique américaine qui fonctionne partout, mais c’est faux. On n’a qu’à regarder à quelle vitesse la nouvelle chanson d’Arcade Fire, Everything Now, grimpe dans les palmarès. Ça montre que ce n’est pas seulement Rihanna qui peut faire des hits. »

Efforts à Radio-Canada

ICI Musique est sans contredit la chaîne francophone qui prendra la fête du Canada le plus au sérieux. En matinée, Françoise Davoine proposera un spécial musiciens classiques canadiens, tandis qu’en fin de journée, Philippe Fehmiu animera Parce que c’est l’apéro en direct d’Ottawa. La programmation de l’émission, qui inclura une prestation de Valaire, sera entièrement canadienne.

« Pour nous, c’est important de faire la promotion du talent canadien », note la première directrice d’ICI Musique, Josée Bellemare.

Et qu’en est-il des radios anglophones du Québec ? Festoient-elles plus que leurs consœurs francophones ? Pas vraiment, apparemment.

Photo d'archives, JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

Selon nos informations, Virgin n’organisera « rien de particulier » et CHOM fera jouer l’album Clumsy du groupe rock ontarien Our Lady Peace dans son intégralité à partir de 20 h. Le lendemain, ce sera au tour du disque Exit Stage Left de Rush de connaître le même sort.

Bonne fête quand même, Canada.

CKOI boycotte l’anniversaire

CKOI n’a nullement l’intention de fêter le Canada samedi, et ce, même s’il s’agit du 150e anniversaire du pays. Joint au téléphone, le directeur musical de l’antenne, Guy Brouillard parle même d’une « prise de position politique ».

« Historiquement, CKOI s’est toujours détaché du drapeau feuille d’érable, rappelle M. Brouillard. Nous sommes une radio ancrée au Québec. Jouer exclusivement des artistes canadiens serait pour nous un non-sens. De toute façon, il y en a très peu qu’on pourrait faire passer en ondes. »

Les chansons qui tournent le 1er juillet

Quelles sont les chansons canadiennes-anglaises qui – année après année – continuent de monopoliser les ondes radio au Québec ? Le Journal a dressé sa liste après avoir compilé le top 10 des grandes stations montréalaises.

► Ironic / Alanis Morissette

Photo d'archives, Dave Abel

Troisième extrait de Jagged Little Pill, un album qui s’est vendu à 33 millions d’exemplaires à travers la planète, ce méga tube de 1996 n’a pas pris une ride. Quant au débat entourant le bon usage du terme « ironique » par Miss Morissette, il fait toujours rage.

► How You Remind Me / Nickelback

Qu’on aime ou qu’on déteste la formation de Chad Kroeger, personne ne peut nier avoir déjà fredonné cette bombe de 2001. « Malgré tout le mouvement anti-Nickelback, les gens continuent d’aimer le groupe », observe Guy Brouillard de CKOI.

► Summer of 69 / Bryan Adams

Un hit de 1984 qu’on reconnaît après quelques notes seulement. Cette pièce tirée du disque Reckless continue également de faire le bonheur des amateurs de karaoké.

► Life is a Highway / Tom Cochrane

Une chanson parfaite pour conduire en décapotable... le toit baissé, évidemment. En 2006, le film d’animation Cars a fait découvrir ce ver d’oreille de 1991 à une toute nouvelle génération.

► I’m Alive / Céline Dion

Photo courtoisie, WENN

Sortie en 2002, cette pièce up-tempo est loin d’être morte et enterrée. Céline la chante d’ailleurs chaque soir cet été durant sa tournée européenne. « C’est la chanson anglophone la plus jouée sur nos ondes depuis 2011 », indique Daniel Tremblay de Rouge.

► Complicated / Avril Lavigne

La punkette ontarienne a beau être disparue du paysage médiatique, son premier succès en carrière fait toujours sentir sa présence en ondes. Tant et aussi longtemps que vos combos cravate-camisole demeurent dans votre garde-robe, nous n’avons aucun problème avec cela.

► Call Me Maybe / Carly Rae Jepsen

La chanson de l’été 2012, selon Billboard. Dotée d’une mélodie ô combien accrocheuse, Call Me Maybe a porté malchance à son interprète. Depuis ce temps, plus personne ne l’appelle. « One-hit wonder », vous dites ?

► Man ! I Feel Like A Woman / Shania Twain

Photo d'archives, JEAN-FRANCOIS DESGAGNES

Cet hymne féministe (?) a permis à Shania Twain de vendre 40 millions (!) d’exemplaires du disque Come on Over. Let’s Go Girl(s) !

► Rude / Magic!

Le groupe de Toronto, qu’on a déjà qualifié de Nickelback du reggae, est toujours aussi apprécié grâce à cette pièce faite sur mesure pour les après-midi bord de piscine au soleil.

► Sway / Michael Bublé

Photo d'archives, Peter Kramer

Le crooner canadien et roi du « easy listening » a quelques succès originaux derrière la cravate, mais sa plus grande réussite demeure cette reprise de Dean Martin... qui l’avait lui-même repiqué d’un duo mexicain au milieu des années 1950.

► 10 autres choix

I’m Like A Bird / Nelly Furtado

Black Velvet / Alannah Myles

I Feel it Coming / Drake

Drinking in L.A. / Bran Van 3000

When the Night Feels My Song / Bedouin Soundclash

No Heaven / Champion

Welcome to My Life / Simple Plan

Bad Day / Daniel Powter

Sunglasses At Night / Corey Hart

Safety Dance / Man Without Hats

Test de citoyenneté – édition musicale

Selon les règles du CRTC, une pièce doit remplir au moins deux des quatre conditions suivantes pour pouvoir être considérée comme une « chanson canadienne » :