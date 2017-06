La 38e édition de l’Omnium de golf André-Chalut au profit de la Fondation pour la Santé du Nord de Lanaudière a recueilli la somme de 67 535 $. Le président d’honneur était Dominique Ducharme, entraîneur-chef d’Équipe Canada Junior et directeur-gérant et entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville.

Photo Pascale Vallée

Cette année, le concessionnaire, A. Chalut Auto, à Notre-Dame-des-Prairies, fête son 50e anniversaire. Alain Chalut, le propriétaire et directeur général, est en compagnie de son fils Alexandre, étudiant à l’Université de Sherbrooke, Dominique Ducharme et l’ancien joueur du Canadien, Stéphane Richer.

Photo Pascale Vallée

À l’avant-plan on voit l’ancien joueur du Canadien qui luttait contre des ours, Marcel Bonin et Dominique Ducharme, Voltigeurs de Drummondville, qui sont entourés de Steve Hartley, Voltigeurs de Drummondville, Stéphane Richer, Michel Beaudry, et Jean-Sébastien Perron, Voltigeurs de Drummondville.

Photo Pascale Vallée

Les gens ont eu beaucoup de plaisir au Club de golf Saint-Jean-de-Matha. Le dynamique Stéphane Richer est entouré de Jean-Pierre Lasalle, Lise Lasalle, Claudie Lasalle, Josée Lasalle et Daniel Héroux.

Photo Pascale Vallée

La 4e édition Prix Habitat Design

Dans le cadre des Prix Habitat Design, le Prix du Choix du Public a été décerné à l’entreprise Lib Boisbriand. Le porte-parole de l’événement, Jean-Claude Poitras, designer multidisciplinaire, est en compagnie des représentants de Lib Boisbriand, Nathalie Vanier, designer et Pierre H. Ali, vice-président marketing et vente de Bâtimo, ainsi que du conseiller publicitaire au Journal de Montréal, Guy Lecourt.

Photo Pascale Vallée

Prix Richelieu de la relève en design

Cette année, le Prix Habitat Design a créé le Prix Richelieu de la relève en design dont la lauréate est Anne Grillot. Le porte-parole, Jean-Claude Poitras, est entouré de Françoise Dion, directrice nationale de la spécification chez Richelieu, et d’Anne Grillot.

Photo Pascale Vallée

Tournoi de baseball provincial à Mercier

Le Tournoi de baseball provincial dans la catégorie pee-wee-Bantam se déroule jusqu’au 2 juillet au parc des Hirondelles à Mercier. Sur la photo, on voit des dirigeants du baseball mineur Mercier, François Venditti, Martin Beauchamp, Manon Bourret et Pascal Chalifoux.