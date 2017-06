Michael McCarron veut commencer la saison à Montréal

L’attaquant Michael McCarron a la ferme intention de commencer la prochaine saison à Montréal, dans l'uniforme du Canadien.

«C'est mon but, a-t-il admis sans détour, jeudi, dans le cadre du tournoi de golf de Phillip Danault, à Victoriaville. C'est un travail difficile. Cela dit, mon été s'est bien passé jusqu'ici. Je me suis amélioré et je veux continuer de progresser.»

Celui qui a joué 31 matchs avec les IceCaps de St. John's la saison dernière a également commenté le déménagement du club-école à Laval.

«Ce sera beaucoup mieux, c'est certain, a dit le gros joueur d’avant. Ce sera notamment beaucoup plus simple pour les déplacements.»

L’Américain a inscrit cinq points en 31 rencontres avec le Tricolore en 2016-2017.