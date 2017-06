Nicole Bordeleau – Revenir au monde: renouer avec l’instant présent

Dans son nouveau livre, Revenir au monde, la maître de yoga, auteure et conférencière Nicole Bordeleau souhaitait démystifier la méditation et démontrer que méditer enseigne à vivre pleinement et consciemment, même quand tout ne va pas nécessairement très bien.

« La méditation est une pratique simple, accessible à tous, exempte de toute dimension religieuse et validée par d’innombrables recherches scientifiques comme ayant des effets notables et durables sur la gestion de la douleur physique et émotionnelle, l’anxiété, le déficit d’attention, l’insomnie, les troubles digestifs, l’hypertension, les troubles reliés à la ménopause, à la dépression, et plusieurs autres », explique-t-elle en entrevue par courriel, alors qu’elle séjournait en France.

« Méditer, ajoute-t-elle, n’a pas pour objectif d’être calme et serein en tout temps, mais de nous enseigner à “revenir au monde”, c’est-à-dire à vivre pleinement et consciemment, ici et maintenant, dans l’instant présent, mais pas seulement quand les choses vont bien. »

Renforcer l’attention

Nicole est claire : il n’y a aucun secret ni aucune solution miracle dans le livre. « J’y partage bien humblement ce que j’ai découvert depuis 25 ans sur le bonheur, la force intérieure, la sérénité, la beauté de vivre et la paix de l’esprit. Je forme l’espoir que ce livre fournisse à mes lecteurs des indications claires et précises pour cultiver une plus grande présence à leur quotidien et ainsi développer un renforcement de leur attention, une plus grande confiance en eux-mêmes et une véritable paix d’esprit, peu importe les circonstances extérieures de leur vie. »

Courir partout et ne pas être totalement présent à ce qu’on fait – un symptôme de la société actuelle – comportent des risques. Elle précise qu’ils sont nombreux, autant sur le plan physique que mental. « Il n’est pas nécessaire de pratiquer la méditation très longtemps pour se rendre compte que nous vivons déconnectés de ce qui se passe en soi et autour de soi. Ce qui équivaut à ne pas être pleinement vivant. »

Revenir au monde Nicole Bordeleau Les Éditions de l’Homme

Se reconnecter avec tous les sens

« Nous vivons principalement au niveau de nos pensées, c’est-à-dire déconnectés de nos autres sens. Et c’est pourquoi nos vies ressemblent à une liste de choses à faire que l’on biffe l’une après l’autre, sans avoir l’impression de véritablement vivre quoi que ce soit pleinement. Ainsi, nous vivons nos expériences sur le pilotage automatique et en surface en ayant le sentiment d’être partout et nulle part, en même temps. »

Résultat ? « Des chercheurs confirment que nous sommes non seulement plus tendus, plus dispersés, plus distraits, mais aussi moins conscients que les générations précédentes de ce qui se passe en soi et autour de soi. Cette “absence au monde” se traduit par des symptômes physiques et par un plus grand niveau de stress. »

Se recentrer

La méditation est une solution concrète pour se ressaisir, se recentrer, « revenir au monde ». « Les études scientifiques sur la méditation démontrent qu’à raison de 20 minutes par jour, en l’espace de 8 semaines, l’entraînement méditatif stimule la créativité, solidifie notre capacité à être présent (corps-cœur-esprit), ce qui se traduit par une vie plus harmonieuse, plus authentique. »

Nicole Bordeleau parle également de la neuroplasticité : comment le cerveau peut changer. « Chacun de nous possède la capacité d’entraîner son propre esprit, comme on entraîne nos muscles en faisant du sport. Et la bonne nouvelle, c’est que cet entraînement peut se faire à tout âge, de 7 à 97 ans. Avec la méditation, le cerveau change littéralement et, en même temps, notre façon de voir les choses, notre humeur et notre perception de la vie en général changent aussi positivement. »

Nicole Bordeleau est cofondatrice de YogaMonde et enseigne la méditation depuis 15 ans.

Elle a publié une douzaine d’ouvrages sur le mieux-être, dont Zénitude et double espresso et L’art de se réinventer.