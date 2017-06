Ô Canada, terre des déménagements... oups, de nos aïeux!

Ce week-end, on fête le 150e anniversaire de la Confédération du Canada. Dans le Vieux-Montréal, ça va pas mal bouger... Tu pourras faire le plein d’histoire sur notre drapeau. Sinon, c’est la grande journée du déménagement. Pizza et bière à l’horizon. Mais, j’ai aussi quelques sorties plus originales à te proposer, comme le Boho Lounge et le Marché de Nuit dans le Mile-Ex. Oh puis, bonne fête chers Canadiens!

Pizza gratuite en ce jour du 1er juillet

Photo courtoisie

Le 1er juillet est à nos portes et que font 100 000 Montréalais cette journée? Ils déménagent! Attention! Vous, l’ami trop sympa qui prête main-forte à transporter des boîtes, surveillez la Brigade du Bonheur de Coca-Cola qui sillonnera les rues de la métropole pour vous offrir pizzas et liqueur brune gratuites! Toutefois, si vous n’avez pas la chance de croiser l’escouade de ravitaillement, sachez que la chaîne de restaurant Pizza Pizza vous propose un prix alléchant de 11,11$ pour une pizza pepperoni fromage extra-large avec trois canettes de boissons gazeuses. Okay, je vous le concède: beaucoup de caloriesmais si vite dépensées dans un long déménagement!

De 11h à 20h. Débute au 4073, rue Wellington (Pizza Pizza de Verdun) jusqu’à Hochelaga, le Plateau, le Mile-End et Notre-Dame-de-Grâce

Boho Lounge

Photo courtoisie

On connaît déjà le restaurant à inspiration californienne, le Venice. Aujourd’hui, je vous invite à découvrir sa petite sœur le Boho Lounge, ouvert par le propriétaire Charles Manceau. D’abord, le Boho Lounge a l’allure d’un speakeasy, car les lieux sont cachés derrière une porte amovible à l’arrière du restaurant Venice. Lorsqu’on y pénètre, on peut finalement prendre place sur des grands sofas bleus poudre ou encore des fauteuils aux allures vraiment rétro; un décor sorti tout droit du film Miami Vice. À vrai dire, le lounge est petit. Il ne peut accueillir que 60 personnes, mais ça rend l’ambiance vraiment plus intime. Je vous conseille vivement de commander un de leurs excellents cocktails. C’est en fait la spécialité de l’endroit. Leurs nombreux drinks sont inspirés des saveurs exotiques de South Beach. Pour une fête du Canada en toute simplicité, Boho Lounge, c’est parfait.

436, rue François- Xavier, Vieux-Montréal

Marché de Nuit dans Mile-Ex

Photo courtoisie

Victime de son succès l’an dernier, le Marché de Nuit dans le Mile-Ex, revient pour une deuxième édition, ce samedi. Cette fête de quartier réunit plusieurs foodtrucks de l’Association des restaurateurs de rue du Québec, ainsi que 25 artisans et DJs locaux. Les résidants du quartier pourront donc festoyer dans les rues, tout en se régalant d’un plat de cuisine indienne, de poutine et même de crêpes bretonnes. N’oublions pas le volet magasinage, question d’encourager le talent d’ici! Pourquoi ne pas se procurer des bijoux faits à la main de chez Lili and Trotro ou encore des produits de beauté naturels Ecoderma ? C’est une façon originale de célébrer la fête du Canada. À noter que l’entrée est gratuite pour tous.

6731, rue de l’Esplanade, Montréal entre 14h et 23h