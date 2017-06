Petit ou grand f?

La fête du Canada ou la Fête du Canada ? Un nom de fête ­formé d’un nom et d’un ­adjectif ou d’un autre nom prend la majuscule au premier nom seulement : l’Action de grâces. Et, normalement, lorsque le nom comprend plusieurs mots, il est d’usage de mettre une minuscule au nom générique (le mot jour et le mot fête, par exemple) et une majuscule au nom spécifique, celui qui précise la fête. Ainsi, on écrira la fête du Travail, le jour du Souvenir, etc., et, en toute logique, la fête du Canada ou la fête nationale du Canada. Et non, on ne dit pas « le jour de la Confédération », depuis... au moins 35 ans.