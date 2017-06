Programmation originale en français : Québec demande un réexamen des décisions du CRTC

QUÉBEC | Le gouvernement Couillard a officiellement demandé à Ottawa de réexaminer les récentes décisions du CRTC concernant le renouvellement des licences des services de télévision des grands groupes de propriété de langue française.

Québec estime que les décisions rendues en mai dernier par le CRTC pourraient fragiliser la production en français au pays.

Le ministre de la Culture, Luc Fortin, croit que la décision de supprimer les conditions de licence de certains services facultatifs en matière de programmation originale canadienne de langue française risque d'avoir des conséquences néfastes sur les créateurs, producteurs et artistes canadiens de langue française.

«Je considère que ces décisions vont à l'encontre des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion, qu'elles ne tiennent pas compte de la spécificité du marché francophone et qu'elles pourraient nuire à la production originale canadienne de langue française», a indiqué dans un communiqué M. Fortin, également responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française

Québec souhaite la mise en place d'un mécanisme de financement qui soutiendrait la production d'émissions musicales, en particulier de vidéoclips francophones.

Défendant les décisions, le président du CRTC avait indiqué en mai dernier qu’elles avaient été prises pour «les bonnes raisons».

«Je trouve dommage que le débat s’oriente sur des données qui, dans les faits, sont inexactes, avait ajouté Jean-Pierre Blais. Toutefois, je suis persuadé que nos décisions permettront aux services de langue française de produire un contenu captivant, de grande qualité et qui fera rayonner encore la culture québécoise et franco-canadienne, ici et ailleurs.»