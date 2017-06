Québec snobée par Montréal: les Montréalais mal informés, dit Labeaume

Les Montréalais connaissent mal Québec, selon le maire Labeaume, qui est convaincu de pouvoir les charmer s’ils se donnent la peine de venir faire leur tour dans la capitale.

« C’est parce qu’ils ne nous connaissent pas assez. Ça fait longtemps qu’ils ne sont pas venus. Ils ont juste à venir faire un tour puis ils vont tomber en amour fou avec la ville et le maire ! »

Régis Labeaume a réagi avec humour au sondage dévoilé par Le Journal, jeudi. Le coup de sonde, commandé à Léger par l’Office du tourisme de Québec, démontrait que les touristes montréalais sont moins intéressés que le reste des Québécois par la ville de Québec et qu’ils sont généralement plus critiques envers elle.

Selon lui, les Montréalais ne savent pas ce qu’ils manquent.

Déjà beaucoup de touristes

Quand on demande au maire ce que la ville peut faire pour convaincre les gens à l’autre bout de la 20 de planifier leurs voyages d’agrément dans la capitale, il répond pince-sans-rire qu’«il faudrait en avoir besoin. On en a beaucoup de touristes. C’est à eux autres à s’informer. C’est leur problème, c’est pas le nôtre. »

Le directeur de la planification stratégique à l’Office du tourisme, Réjean Tardif, estime lui aussi que les Montréalais manquent d’information sur Québec.

« On a intérêt à dire que Québec a une gamme d’activités qui est plus grande que ce qu’ils pensent. » Il faut selon lui insister sur le fait que l’expérience de Québec ne se limite pas qu’à l’histoire et au patrimoine.

La nature à proximité

Il donne l’exemple de la proximité de la nature, que Montréal n’a pas à aussi courte distance.

« Ce qui distingue Québec, c’est le plus grand parc d’attraction aquatique, le Village Vacances Valcartier, le parc de la Jacques-Cartier, le fleuve à proximité, l’événement des grands voiliers cet été, les kilomètres de pistes de ski de randonnée, les trois pôles majeurs de vélo de montagne, énumère M. Tardif. La nouvelle génération commence de plus en plus à découvrir la périphérie de Québec. »

Il souligne que les deux villes reçoivent annuellement le même nombre de visiteurs, soit un million. « Par rapport à la grandeur de la ville et à notre économie, c’est incroyable. On performe énormément. »

L’Office déploiera dans les prochains mois son plan de marketing pour attirer, entre autres, la clientèle de la métropole.