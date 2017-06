[QUIZ] Découvrez quels plats vous devriez vous faire livrer selon le quartier dans lequel vous déménagez

Quiz

Plateau / Mile-End

Rosemont

Verdun

Hochelaga

St-Henri

Ahuntsic

Vous habitez le Plateau ou le Mile-End? Ne cherchez plus, c’est la Pizza du Parc qu’il vous faut. Elle est délicieuse et abordable. Si vous êtes chanceux, vous pourrez même profiter d’une promotion 2 pour 1 et grignoter vos restants durant tout le weekend! Voici leur numéro : 514-270-4270

Vous habitez Rosemont? Ne cherchez plus c’est au restaurant La mère que vous devez commander! Ce resto ouvert 24h est abordable et offre une panoplie de plats réconfortants! Le club sandwich, les poutines, les hamburgers sont des valeurs sûres! Voici leur numéro : 514-725-9391

Vous habitez à Verdun? Optez pour le menu savoureux du restaurant Dragon de Chine! Vous pourriez commander des soupes, des assiettes de Chow Mein et de Chop Suey, du riz frit! Un pur délice! Voici leur numéro : 514-362-0505

Vous habitez Hochelaga? Alors, commandez-vous un bon petit plat de chez Miami Deli! Les poutines, clubs sandwiche et burgers y sont délicieux. En plus c’est ouvet 24h alors si votre déménagement se terminer aux petites heures du matin, c’est l’option parfaite. Voici leur numéro : 514-525-0600

Vous habitez dans St-Henri? Pourquoi ne pas commander du poulet portugais du restaurant Bitoque Express? Accompagné d’un bon vin de dépanneur, il n’y a pas mieux pour se remettre d’un déménagement difficile. Vos papilles vous remercieront! Voici leur numéro : 514-379-6699

Vous habitez Ahuntsic? Alors, commandez chez Atlas! Ici, vous pourrez savourer une bonne pointe de pizza ou des ailes de poulet ou encore un sous-marin! Atlas est ouvert jusqu’à 2h le samedi! Voici leur numéro : 514-524-0524