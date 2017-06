Un automobiliste de 25 ans perd la vie dans une violente collision avec une dépanneuse

Le jeune homme de 25 ans, gravement blessé dans un accident de la route à Hébertville, dans la région du Lac-Saint-Jean, a malheureusement rendu l’âme.



Il s’agit de Jérôme Asselin, de Québec.

L' homme a été gravement blessé à Hébertville jeudi dans un accident impliquant une voiture et une remorqueuse.



L’événement est survenu à l’intersection de la route 169 et du rang Caron, à Hébertville.



C’est une manœuvre de dépassement dangereuse dans une courbe qui aurait causé la collision entre une dépanneuse et la voiture de la victime. L’homme n’a pas vu venir le véhicule qui arrivait en sens inverse et l’a percuté violemment.



La porte-parole de la Sureté du Québec, Hélène Nepton, indiquait en début de soirée, jeudi, que le conducteur de la petite voiture se trouvait dans un état critique.



Les pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper l’homme qui était coincé dans sa voiture.



Le rang Caron a été fermé à la circulation une bonne partie de la journée, les policiers de la Sureté du Québec ayant bloqué cette route pour mener leur enquête sur les circonstances de l’événement.