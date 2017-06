Un homme armé barricadé dans un motel à Brossard

BROSSARD – Une importante opération policière s’est déroulée, jeudi, à Brossard, sur la Rive-Sud de Montréal, en raison de la présence d'un homme barricadé dans un motel.

L’intervention au Motel Champlain, sur le boulevard Marie-Victorin, sur la voie de desserte de la route 132, a mené à l’arrestation d’un homme de 30 ans, originaire de la Rive-Sud de Montréal.

L’individu aurait causé un accident en matinée sur le pont Champlain et aurait perdu une des roues de son véhicule lors de l’impact.

L’homme de 30 ans aurait ensuite sollicité l’aide d’un autre automobiliste pour quitter les lieux et aurait demandé à être déposé au Motel Champlain, un endroit qu’il connaissait bien.

«Il a été arrêté vers 13 h 15 et est présentement interrogé par les enquêteurs des Crimes majeurs de la Sûreté du Québec (SQ) et on verra par la suite s’il y aura des accusations ou non, mais pour le moment il a été arrêté pour une collision et un délit de fuite sur le pont Champlain ce matin», a confirmé Ingrid Asselin, porte-parole de la SQ.

Les policiers de la SQ étaient appuyés par ceux du Service de police de l'Agglomération de Longueuil (SPAL) dans ce dossier.