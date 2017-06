Un secret bien gardé au lac Saint-Jean

MÉTABETCHOUAN | Parmi tous les terrains de camping du Québec, dans chaque région, il y a une petite perle rare où il fait bon vivre. Le camping Villa des Sables de Métabetchouan en est un bel exemple.

Plusieurs ont connu ce site sous son ancien nom, le Camping chez Stan, du nom du fondateur Stan Duchesne. Aujourd’hui, c’est son fils Claude qui est à la tête de l’entreprise familiale.

« J’avais cinq ans lorsque mon père a créé le camping. J’ai 70 ans aujourd’hui. Il y a 38 ans que je le possède, souligne Claude. Lorsque mon père a acheté ce terrain, c’était d’abord et avant tout pour nous permettre de nous baigner sur l’immense plage qui borde les lieux. Des gens venaient se baigner en donnant quelques dollars. Puis, mon père a décidé de créer le camping. Nous avons connu un début très timide, sans services. »

Aujourd’hui, les choses ont bien changé. Le camping compte 225 emplacements, dont 130, sont occupés par des campeurs saisonniers. Le reste des sites est offert aux passants.

« Nous avons des sites avec deux ou trois services, dont certains ont un accès directement à la plage en raison de leur localisation en bordure du lac, mentionne le proprio. Durant tout l’été, nous accueillons des campeurs qui veulent visiter la région, en utilisant nos services pour une ou deux nuitées. »

LOCALISATION INTÉRESSANTE

Lorsque l’on arrive depuis la réserve des Laurentides, via Hébertville, en descendant la butte qui surplombe Métabetchouan, on peut percevoir le lac Saint-Jean, dans sa quasi-totalité, un spectacle très impressionnant.

La localisation de ce terrain de camping vous permet de découvrir plusieurs sites très intéressants. Si vous êtes intéressés à l’histoire, vous êtes à trente minutes en voiture du village de Val-Jalbert. Si vous désirez avoir la plus belle vue sur le lac Saint-Jean, vous pouvez vous rendre à l’observatoire du camp musical de la localité, situé presque en face du village. Les amateurs de golf pourront aussi trouver leur compte avec des terrains situés à une quinzaine de minutes. Si vous êtes amateur de vélo, la Véloroute des Bleuets passe dans la cour du camping.

LES ACTIVITÉS

Sur le site même du camping, il y a plusieurs activités organisées. Le propriétaire a aménagé des jeux de fer, de pétanque et un terrain pour le volleyball de plage. Il y a un restaurant sur place. Si vous avez des besoins à combler comme de la nourriture ou des équipements, vous êtes à quelques minutes des services offerts dans le village de Métabetchouan.

« Il est certain que nous avons organisé des activités, mais, dans bien des cas, les gens viennent chez nous pour profiter de la plage. Certains campeurs nous disent se sentir comme sur les plages du sud, lorsqu’ils se promènent devant le camping. Nous sommes très fiers de notre site » affirme le proprio.

Depuis 10 ans, il a choisi de prendre le virage plus familial dans le but de répondre à la nouvelle demande des campeurs d’aujourd’hui.

Pour tout savoir sur les coûts et les possibilités pour la saison, vous pouvez joindre le bureau du camping au (418) 345-2655. Il est aussi possible de réserver à l’avance une place en dehors de la saison en téléphonant au (418)345-3422.

Circuits-caravanes

La division Voyages de la Fédération québécoise de camping-caravaning a annoncé qu’il ne reste plus que quelques places disponibles pour les excursions de la présente saison. Il ne reste que deux places pour le circuit Saguenay-Lac Saint-Jean, trois pour celui de Côte-Nord et archipel de Mingan et une seule pour celui de Philadelphie-Washington et les Amish. C’est une occasion de découvrir en groupe ces sites, tout en profitant d’un bon encadrement. Pour tout savoir : (450) 650-3722 ou 1-877-650-3722, poste 602.

Louer avant d’acheter

Si vous faites partie des gens qui voudraient essayer le camping avant d’investir une grosse somme dans des équipements, il est préférable de profiter de la formule du Prêt-à-Camper qui existe dans les parcs nationaux, les réserves fauniques et de nombreux terrains privés membres de Camping-Québec. Pour connaître les coûts et les conditions, vous pouvez vous rendre sur les sites suivants : www.sepaq.com ou www.campingquebec.com.

Camping pointe-aux-oies

Le camping Pointe-aux-Oies, situé en bordure du fleuve à Montmagny, a investi environ 300 000 $ au cours des dernières années, pour moderniser ses installations. On retrouve maintenant sur le site un trampoline géant qui vient s’ajouter aux autres jeux : piscine, barboteuse, jeux d’eau, modules de jeux, balançoires, minigolf. Pour découvrir ce camping, visualiser les emplacements et faire votre réservation en ligne, vous pouvez vous rendre sur le site internet : www.campingpointeauxoies.com ou encore en téléphonant au (418)248-9710.

Frigo en marche ou non

Bien des amateurs de caravaning s’interrogent s’il est préférable de rouler avec le frigo au propane éteint ou ouvert. Les experts expliquent que si vous circulez avec le frigo ouvert, il est préférable de l’éteindre lorsque vous faites le plein d’essence. Si vous voyagez moins de quatre à cinq heures, et que vous éteignez votre frigo durant cette période, il devrait rester assez froid pour bien conserver vos aliments. Si vous décidez de voyager avec le frigo éteint, voici quelques suggestions des experts de la FQCC. Démarrez le frigo tôt la journée avant votre départ. Mettez-y de la nourriture et des boissons déjà réfrigérées le soir avant le départ. Remplissez-le bien, en utilisant entre autres des boissons froides. Il est aussi préférable de remplir le congélateur. Assurez-vous bien que tout est froid avant d’arrêter le frigo et de partir.