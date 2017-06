Une journée de spa à prix doux pour ceux qui déménagent

Déménager peut être difficile pour le corps. En plus de devoir déplacer le réfrigérateur, le meuble télé et mille et une autres boîtes, il faut faire le grand ménage, repeindre... Vraiment, déménager c’est l’enfer!

Heureusement, le Spa Scandinave a décidé de gâter un peu les gens qui déménagent cette année en leur offrant des rabais alléchants!

Une publication partagée par Scandinave Spa Vieux-Montreal (@scandinavemtl) le 25 Mai 2017 à 5h06 PDT

Du 3 au 7 juillet prochain, vous pourrez aller soulager vos courbatures au Spa Le Scandinave situé dans le Vieux-Montréal.

Une publication partagée par dfmotion (@dfmotion) le 21 Avril 2017 à 13h41 PDT

La promo de «l’après-déménagement» vous permet de profiter des bains et de recevoir un massage à prix doux ou simplement de faire saucette.

Une publication partagée par Scandinave Spa Vieux-Montreal (@scandinavemtl) le 9 Janv. 2015 à 7h44 PST

Vous n'avez qu'à réserver votre place et vous présenter avec une photo de vous en train de déménager!

Une publication partagée par Mimi Hammer (@mimihammer) le 9 Juin 2017 à 5h30 PDT

Une publication partagée par Sophie - Made in Agency (@sophie_sben) le 27 Févr. 2017 à 9h26 PST

Une publication partagée par Scandinave Spa Vieux-Montreal (@scandinavemtl) le 7 Juin 2017 à 6h28 PDT

Une publication partagée par Sarah Loggia (@sloggia) le 26 Juin 2016 à 12h08 PDT

Tous les détails de l’événement ici.