Unités spéciales: limiter les longs retours

Autant les joueurs des Alouettes que le coordonnateur Bruce Read ont constaté que les unités spéciales étaient encore dans un processus d’apprentissage lors du premier match de la saison.

Parmi les facettes qu’ils devront peaufiner en prévision du match de vendredi soir à Edmonton, il y a la couverture pendant les situations de bottés. Contre la Saskatchewan, les hommes de Read ont accordé un total de 138 verges sur les sept dégagements et bottés d’envoi de l’adversaire. Pendant ce temps, le spécialiste des retours de la formation montréalaise, Stefan Logan, était limité à 101 verges en neuf tentatives.

« J’aimerais bien qu’on améliore notre couverture lors de ces phases, a expliqué Read durant un entretien avec Le Journal de Montréal. Je ne veux pas trouver d’excuses, mais on a plusieurs nouveaux éléments qui se sont amenés au sein des unités spéciales pendant le camp d’entraînement. Ils sont encore dans un processus d’apprentissage.

«Comme je l’ai dit aux joueurs, tu deviens meilleur ou moins bon. On va tout faire pour que la première option s’applique.»

Selon Nicolas Boulay, les unités spéciales auront besoin d’un peu de temps avant de démontrer leur réelle valeur.

«Contre les Riders, on a laissé 80 à 100 verges sur le terrain en raison d’une mauvaise lecture ou d’un joueur qui a manqué un bloc, a expliqué le secondeur québécois. Parfois, c’est le petit détail qui nous permet d’aller sur les lignes de côté ou qu’on obtienne un long retour.

«Je ne suis pas inquiet parce que nous avons plusieurs nouveaux joueurs [4 ou 5]. C’est une question de timing et de cohésion. On est en train d’apporter certains ajustements et de mettre les gars dans les bonnes chaises.»

Un entraîneur recrue

Même s’il possède une trentaine d’années d’expérience dans l’enseignement des unités spéciales dans la NCAA et dans la NFL, Bruce Read est une recrue dans la LCF. Depuis qu’il a mis les pieds à Montréal, l’Américain prend les bouchées doubles pour assimiler les subtilités du football canadien.

«Je suis encore en train de m’adapter, a souligné Read en toute honnêteté. Par contre, je suis confiant que les différents concepts deviennent un naturel pour moi très bientôt.

«Il n’y a pas de doute que le rythme des matchs dans la LCF est très rapide. Cependant, j’aime bien cela et je trouve cela bien excitant. »