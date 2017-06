[VIDÉO] Voyez la bande-annonce du nouveau film de Jumanji

Dwayne «The Rock» Johnson a publié jeudi matin la nouvelle bande-annonce du film Jumanji : Welcome To The Jungle.

Il s’agit bien évidemment d’une reprise du film culte paru en 1995, qui mettait en vedette Robin Williams.

Le scénario de cette nouvelle version semble, au premier regard, bien différent de la version originale. Par exemple, le jeu de Jumanji est dorénavant un jeu vidéo plutôt qu’un jeu de société.

En plus de l’ancien lutteur «The Rock», Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan et Nick Jonas se partageront l’écran dans Jumanji : Welcome To The Jungle.

La sortie du film est prévue pour Noël 2017.