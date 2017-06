Woodstock en Beauce: Kevin Parent et Pag vont brasser la cage

Ce n’est pas parce qu’ils seront respectivement en formule duo que Michel Pagliaro et Kevin Parent ne brasseront pas la cage de Woodstock en Beauce samedi soir.

Les deux têtes d’affiche se produiront samedi dans la nouvelle formule conviviale de l’événement. Cette année, les spectacles se dérouleront à l’intérieur, à la Grange.

« On est capable de “varger” même si on est juste deux », a confié jeudi Kevin Parent, qui n’a pas mis les pieds à Woodstock depuis plusieurs années.

« Quand on est un duo, ça ne veut pas dire qu’on ne génère pas d’énergie. On se défoule, on ne joue pas sur le bout des doigts en flattant la guitare, dit-il en riant. On a ben hâte. »

Kevin Parent a un répertoire de chansons à succès bien garni. Il avoue qu’il ne veut pas trop « achaler » le monde avec ses récentes chansons anglophones, bien qu’il en fera quelques-unes au travers de « tounes qui brassent ».

Il sera accompagné par le batteur et chanteur Michel Roy. Ainsi, à deux, les complices peuvent se permettre de prendre beaucoup plus de liberté selon l’ambiance, explique celui qui confie être en écriture de chansons francophones pour un EP qui sortirait peut-être à l’automne.

« On peut faire des shows beaucoup plus longs, partir une toune qui “fite” avec les circonstances. On n’a pas toute une machine en arrière. Chaque show est différent, et on s’adapte à l’énergie de la place », explique celui qui est en écriture de chansons francophones pour un EP qui sortirait peut-être à l’automne.

Pagliaro, un habitué

Pour sa part, Michel Pagliaro est un habitué de Woodstock. Il se souvient avoir été de la toute première édition, et des suivantes, où malgré la pluie et la boue, tout le monde faisait le party.

L’interprète de Tonne de flashs et J’entends frapper, et pionnier du rock québécois, promet de brûler les planches avec son complice, nul autre que le prolifique musicien Jeff Smallwood.

« C’est une question d’énergie et de pouvoir faire vivre les pièces. Il faut donner de la vie à l’interprétation, dans un contexte où ce n’est pas électrifié, pas de batterie... c’est une autre sensation, mais c’est aussi dynamique. Et c’est beaucoup plus intime, dit-il. On fait ça pour avoir du fun. »

Michel Pagliaro confie être toujours sur son projet d’albums, et en constante création de nouvelles chansons.

En spectacle

Vendredi, à La Grange:

12 h 30 Joe Robicho

13 h One love (hommage à Bob Marley)

16 h Les TrinKeux

18 h Angel Forrest

20 h Jim Zeller

23 h Orloge Simard

0 h 30 Rymz

1h30 AzYz Barrow (DJ)

Samedi, 1er juillet, à La Grange: