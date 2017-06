17 choses qui me sont passées par la tête durant le show de Nickelback

J’ai toujours défendu Nickelback. J’ai l’impression que les gens s’acharnent sur eux et que ce n’est pas toujours justifié.



C’est loin d’être mon groupe préféré, mais c’est tout aussi loin d’être celui qui j’aime le moins.



J’ai donc décidé d’aller découvrir si j’avais raison ou non de les défendre aveuglément en me soumettant au test ultime jeudi soir; assister à un concert du groupe fétiche du ROC.



Tout seul. Personne à qui passer mes commentaires.



Donc je vous les passe, chers lecteurs.



Bonne lecture.

1. Il y a beaucoup plus de monde que j’aurais cru. Le Centre Bell est pratiquement plein.



2. Lorsque je suis arrivé à mon siège, j’ai été accueilli par le regard méfiant de mon voisin. Je l’ai salué. Il m’a regardé pour quelques secondes additionnelles, puis a simplement tourné la tête.



3. Dans la foule, il y a du monde de tout âge. Mais pas de toutes les couleurs. Disons-le, le public est assez blanc.



4. Il y a de la fébrilité dans l’air avant que le groupe monte sur scène. J’entends une femme lancer à son copain: «Peux-tu craire qu’on va voir Nickelback?»

Moi non.



5. Une fille qui a un peu trop bu manque une marche et renverse sa bière sur elle. Elle rit un peu trop fort et s'assoit.



6. La playlist qui joue au Centre Bell avant le show est constituée de Foo fighters, Queens of the Stone Age et autres. Vous voyez le genre.



7. Enfin, les lumières s’éteignent et un show multimédia assez élaboré débute. Le groupe monte sur scène et la foule vire banane.



8. Le chanteur de Nickelback est pas mal plus beau avec les cheveux courts.



9. Après deux chansons, le chanteur prononce quelques mots en français. Une attention que le foule semble apprécier.



10. Ensuite, il critique le trafic du 514. Une attention que la foule semble vraaaaaaaiment apprécier.



11. Le chanteur se vante de la quantité de Jagermeister bu par les membres du groupe pendant qu’ils sont sur scène.



12. Les gars sont assez agiles et occupent bien la scène. Ils ont vraiment l’air d’avoir du fun.



13. Après quatre chansons, le groupe interprète un de ses plus grands succès, Photograph. La première pièce que je reconnais.



14. Les chansons se suivent et se ressemblent. Mais le talent des gars et l’énergie de la foule réussissent à rendre l’expérience très potable.



15. Le charisme du frontman est assez hallucinant. Il a l’air né pour être sur scène.



16. En sortant pour me procurer une boisson alcoolisée, j’ai la chance d’échanger avec un fan qui doit avoir environ 45 ans. Il me confie que même s’il aime toujours le groupe, il trouve qu’ils en ont perdu beaucoup.



17. Je jase aussi avec un petit gars d’environ 9 ans qui est accompagné de son père. Il me dit avec fierté que c’est son premier show au Centre Bell. Il ajoute qu’il aime Nickelback depuis qu’il est né. Ça fait bizarre de penser que ce groupe est plus vieux que certains de leurs fans.



Le reste du show se déroule bien. Au total, j’ai dû reconnaître environ une dizaine de chansons.



Mon verdict de la soirée?



C’était correct.



Je n’ai pas été jeté sur le cul par le spectacle, mais je n’ai pas non plus passé un mauvais moment.



Et les fans ont semblé vraiment apprécier leur moment. C’est ça le plus important.