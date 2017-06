GENDRON, André



Au Centre d’Hébergement de Tracy - Myosotis de Sorel-Tracy, le 26 juin 2017, est décédé à l’âge de 79 ans, M. André Gendron, époux de feu Claire Dansereau, de Sorel-Tracy, autrefois de St-Antoine-sur-Richelieu.Il laisse dans le deuil sa fille Diane (Donald Trépanier), sa soeur Solange, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le lundi 3 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 22h au:1044, DU RIVAGEST-ANTOINE-SUR-RICHELIEUmaisonphaneuf@videotron.caLes funérailles auront lieu le mardi 4 juillet 2017 à 14h30 en l’église de St-Antoine-sur-Richelieu.Le salon ouvrira à 10h30 la journée des funérailles.