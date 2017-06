CATANIA, Antonino



À Montréal, le mardi 27 juin 2017 est décédé, à l'âge de 72 ans, Antonino Catania, époux de Giovanna Agozzino.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Pina (Joe), Rina, Paolo et Tony (Sara), ses petits-enfants Lino, Anthony, Joey, Antonio et Massimo, son frère Francesco (Antonina), son beau-père Ignazio Agozzino, ses beaux-frères Joe et Jacques, ses belles-soeurs Caterina, Franca et Maddalena, ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le dimanche 2 juillet 2017 de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 3 juillet de 8h à 10h45.Les funérailles seront célébrées le lundi 3 juillet 2017, à 11h en l'église Notre-Dame-du-Mont-Carmel et de là au Repos St-François d'Assise.