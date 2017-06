PICHÉ, Madeleine



De St-Janvier, le 27 juin 2017, à l'âge de 85 ans, est décédée Mme Madeleine Piché.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Réjean (feu Olga), Diane (Robert), Gilles (Dominique), Lise (Gilles), Claire (François), Johanne (Alain), Huguette et Sylvain (Jessica), ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, son frère et ses soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.Elle sera exposée au:17745, RUE VICTORST-JANVIERle lundi 3 juillet de 14h à 17h, de 19h à 21h ainsi que le mardi 4 juillet dès 9h.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Janvier le mardi 4 juillet à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit.Au lieu de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société canadienne du cancer.