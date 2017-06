LEGAULT, Robert



À la Cité de la Santé, le 27 juin, à l’âge de 83 ans, est décédé M.Robert Legault, époux de Yvette Raymond.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Manon, ses petits-enfants Robert et Sandrine, ses frères et sa soeur: Hector, Roland (Claire), Thérèse (André), Raymond (Mireille), Bernard (Nicole) et Yvon (Francine), sa belle-soeur et ses beaux-frères, ses neveux et nièces, parents et amis.Il sera exposé au:édifice situé à l’arrière du complexele mercredi 5 juillet dès 14h; une liturgie de la Parole y sera célébrée à 19h30.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation canadienne du rein serait apprécié.