5 spectacles «Complètement Cirque» à ne pas manquer cet été

Les arts du cirque ont cette spectaculaire façon de mettre le corps humain au service de l’imagination et de la créativité. Et c’est ce qu’on pourra admirer en juillet lors du festival «Montréal Complètement Cirque».

Andrew Miller

Du traditionnel à l’expérimental, en passant du grandiose à l’intime, la programmation de 2017 offre une panoplie de prestations extérieures et en salle qui sauront assurément plaire à tous.

Cirque en plein air

Renald Laurin

Pour vous mettre l’eau à la bouche et même joindre l'action, venez faire un tour sur St-Denis et à la Place Émilie-Gamelin pour une série de spectacles gratuits et plusieurs activités. (du 6 au 16 juillet)

Andrew Miller

L’événement se produira également dans d’autres quartiers (Plateau, St-Léonard, etc.). Consultez leur site web pour savoir ce qui passe près de chez vous !

Tabarnak par Cirque Alfonse – Pour tous — à la TOHU

Une grande messe musicale et acrobatique sous le thème du sacré, des cieux et de l’enfer.

Facebook/Cirque Alfonse

Voyez le cirque dans tout ce qu’il a de plus pur et symbolique. Pour plus de détails.

Vice & Vertu par Les 7 Doigts – 18+ — SAT

Au travers une expérience immersive, vivez les années folles et burlesques de la Main et l'éclosion de la scène artistique montréalaise.

Dario Ayala / Agence QMI

Sortez vos plus chics costumes d’antan et préparez-vous à fréquenter les bordels et cabarets de l’ancienne rue St-Laurent, tout en évitant de vous faire attraper par l’escouade de la moralité. Pour plus de détails.

Dario Ayala / Agence QMI

Zkruv Lös par Throw2catch — pour tous et famille — Chapiteau TOHU

Danielle Dumont

Laissez-vous emporter dans l’univers complètement loufoque et déjanté du Kouglistan.

Danielle Dumont

Jongleries, illusions et surréalisme vous feront faire un agréable retour en enfance. Pour plus de détails.

Limbo par Strut and Fret — 18+ — Cabaret du Casino de Montréal

David Solm

Le cirque peut tout autant se faire sexy, sensuel et enivrant.

David Solm

Gardez votre timidité à la maison et laissez-vous séduire par l’audace impertinente de ces artistes qui n’ont pas froid aux yeux. Pour plus de détails.

Che Corey

Il n’est pas encore Minuit par Compagnie XY — pour tous — à la TOHU

Courtoisie

22 artistes au sommet de leur forme et de leur créativité se propulsent à des hauteurs vertigineuses, sans artifices et accessoires.

Christophe RAYNAUD DE LAGE/WikiSpectacle

Ici, la solidarité humaine se met entièrement au profit de la virtuosité et d’acrobaties inédites. Pour plus de détails.

Courtoisie

Comme certains de ces artistes, les billets risquent de s’envoler. Rendez-vous sur le site de Montréal Complètement Cirque.