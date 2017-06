DUMOUCHEL, Gisèle (née Huot)



À Montréal, le 24 juin 2017, est décédée Mme Gisèle Huot, épouse de feu Lucien Dumouchel.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denise (Hubert), Guy (Sylvie) et Pierrette (Serge), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants, ainsi qu’autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe:le dimanche 2 juillet de 14h à 17h et de 19h à 22h, ainsi que le lundi 3 juillet à compter de 9h30.Les funérailles seront célébrées lundi à 11h en l’église St-Arsène, 1015, Bélanger, Montréal.