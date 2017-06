BOURGEOIS, François



Au Centre hospitalier Pierre-Le Gardeur, le 26 juin 2017, est décédé M. François Bourgeois paisiblement entouré des siens, époux de Mme Claudette Bélanger.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Denise (Michel Crevier), Sylvain (Alex Morency) et Sylvie (Alain Roy), ses petits-enfants: Geneviève (Olivier), Guillaume (Marie-Andrée) et Samuel (Audrey-Anne), ses arrières-petits-enfants: Elliot, Ethan, Nikola et Yannick, ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 1er juillet à compter de 14h, suivi des funérailles à 17h30 en la chapelle du complexe: