Anick est en période de tournage, dans toutes les régions du Québec, pour la célèbre émission Roue de Fortune, qu’elle anime maintenant pour une 9e année. Allant à la rencontre des Québécoises et des Québécois, elle y fait des découvertes gourmandes mémorables. C’est ce qui lui a donné l’idée et l’envie de faire un deuxième livre de recettes, au nom évocateur Mordue de fromage aux éditions La semaine.

Photo Chantal Poirier

Questionnaire gourmand

Anick, présente-moi ton accessoire de cuisine fétiche et pourquoi l’avoir choisi.

Je suis très attachée à la transmission familiale. J’ai reçu de beaux cadeaux d’accessoires de cuisine de ma mère et de ma grande tante. Des Creuset, par exemple. Je me souviens, petite fille, du Creuset orange de ma maman, qu’elle utilisait tout le temps pour faire de savoureuses préparations culinaires. Alors, aujourd’hui, en faisant perdurer la tradition familiale avec mes Creuset, c’est comme si elles étaient perpétuellement avec moi. C’est réconfortant, rassurant et, en fait, c’est juste de l’amour de faire à manger à ceux qu’on aime. Que du bonheur!

As-tu d’autres accessoires qui te facilitent la vie dans la cuisine?

Sans ma poivrière, dit Anick, en rigolant, je ne suis rien. Blague à part, je mets du poivre partout. Alors, ma poivrière est souvent dans mes mains. Sinon, j’ai un bon couteau de chef pour faire toutes mes coupes. Pas trop grand, pas trop lourd... et pratique!

Pour toi, un repas et une soirée parfaite, c’est quoi?

J’adore les choses simples, sans fla-fla, alors je m’arrange pour que mes plats soient agréables pour mes invités. Mon filet de porc mariné est quelque chose! J’adore le servir, car je sais que mes invités vont adorer. C’est un hit!

Essaies-tu tes recettes avant de les servir à tes invités?

Ce n’est pas le temps de faire des essais ou de prendre les invités pour des cobayes. Il y a une forme de respect pour moi dans le fait de recevoir du monde à manger. Même si c’est simple, je m’assure toujours de faire des plats qui marchent à tout coup... que je fais souvent et que je sais que je vais bien maîtriser.

Raconte-moi la réalisation culinaire dont tu es la plus fière. Photo Fotolia Ma dinde, c’est la meilleure au monde! (rire) Non, sans blague, lorsque je la fais, en période des fêtes, c’est presque un rituel... Un bonheur à faire et un bonheur de la partager avec ma famille et mes proches. C’est très savoureux. Idéal ensuite pour les restes, tu peux faire mille choses, c’est une protéine polyvalente. J’adore la dinde!

Dis-nous que tu rates les choses à l’occasion et qu’il t’est déjà arrivé de servir un plat complètement raté...

Mon premier rosbif, mon Dieu, une catastrophe! Dur comme un ballon de football... Un ratage complet! Maintenant, je me débrouille pas mal, mais je me fais aussi aider par le boucher qui me recommande la viande idéale.

Meilleure expérience culinaire à vie?

Un truc complètement ludique, mais je m’en souviens comme si c’était hier, tellement cet évènement m’a marqué. J’étais à Paris et un soir, nous avons décidé de manger dans la chambre de l’hôtel sur le petit balcon avec la Ville lumière à nos pieds. Bref, une baguette incroyablement croquante et savoureuse, une tranche de mousse de foie gras de canard, du vin, le coucher de soleil... Ça a été marquant et tellement séduisant.

Ça sentait quoi chez toi, dans la cuisine, lorsque tu étais petite? Photo Fotolia Comme dans beaucoup de familles québécoises, ça sentait la sauce à spaghetti, la sauce tomate, le poulet en casserole et aussi, chez nous, ça sentait les raviolis chinois frits que ma mère faisait avec amour. C’était assez audacieux pour l’époque. Porc haché, gingembre et ail, je les fais encore aujourd’hui et c’est un délice!

As-tu un rêve culinaire? Par exemple, un resto où tu souhaites aller, un projet culinaire, un vin rare à déguster...

Prendre des cours de pâtisserie avec de grands chefs pâtissiers. Mon rêve! Sinon, aller cuisiner en Italie avec des spécialistes de la cuisine simple et savoureuse.

Livre de recettes préféré?

J’aime beaucoup la cuisine de Jamie Oliver, c’est simple et ça me rejoint. Avec Recettes réconfortantes de Maman et mon nouveau livre de recettes de fromage, je dois avouer que j’ai un bon registre. Évidemment, ce ne sont pas des recettes trop élaborées, mais avec quelques ingrédients et un peu d’imagination, on peut faire plein de belles et bonnes choses.

Fromage préféré?

Le Louis D’or. En fait, j’ai mes périodes de rage avec certains fromages, mais je change souvent. Cependant, lorsque je suis dans un style, j’en dévore beaucoup. J’adore aussi le Fréchette, un fromage frais aux fines herbes et à l’ail. Du bonheur!

Son carnet d’adresses