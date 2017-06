Andrei Markov sur le départ?

Il se pourrait fort bien que le défenseur du Canadien de Montréal Andrei Markov se prévale de son autonomie pour la première fois de sa carrière, à 38 ans.

Selon le journaliste du réseau Sportsnet Eric Engels, les négociations entre les deux clans se trouveraient dans une impasse.

«Les dernières informations laissent croire qu’il sondera le marché. Il souhaite un contrat de deux ans et n’en démords pas.»

Le vétéran demanderait six millions par année, selon l’informateur Renaud Lavoie, de la chaîne TVA Sports.

Réputé pour sa vision du jeu, Markov a terminé la dernière saison au deuxième rang chez les défenseurs pour le nombre de passes primaires (la mention d’aide qui engendre immédiatement le but) par minute jouée à 5 contre 5, derrière le Suédois Victor Hedman.

Bien qu’il n’ait disputé que 62 matchs, sa récolte de six buts et de 30 passes décisives le place à seulement six points du premier rang chez les défenseurs du Canadien, détenu par Shea Weber (42 points).

Le Russe a disputé un total de 990 rencontres avec le Canadien, récoltant 572 points, dont 119 buts. Il n’a jamais enfilé un autre uniforme durant sa carrière.

Markov vient d’écouler un contrat de trois ans d’une valeur de 5,75 millions $ par année.