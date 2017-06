Deux journalistes insultés par Trump s’interrogent sur sa santé mentale

Les deux journalistes vedettes de la chaîne MSNBC, Mika Brzezinski et Joe Scarborough, qui ont fait l’objet d’attaques personnelles et insultantes sur Twitter par Donald Trump, ont dénoncé vendredi un président américain «à la dérive» et mis en doute sa santé mentale.

«L’obsession malsaine du président avec Morning Joe (l’émission matinale de MSNBC, NDLR) ne sert pas l’intérêt de son état mental, ni du pays qu’il dirige», écrivent les deux journalistes dans un éditorial publié par le Washington Post, intitulé «M. Trump, s’il vous plaît, arrêtez de nous regarder».

«Les dirigeants et les alliés de l’Amérique se demandent une nouvelle fois si cet homme a les capacités requises pour être président», poursuivent-ils.

Donald Trump avait fustigé jeudi en deux tweets assassins «la folle Mika au faible QI» et «Joe le psychopathe». Il affirme avoir refusé de les recevoir en décembre dans sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, et mentionne que Mika Brzezinski «saignait abondamment à cause d’une chirurgie esthétique au visage».

Cette étrange tirade a suscité un tollé jusque dans les rangs des élus républicains, craignant pour la dignité de la fonction présidentielle.

Mika Brzezinski et Joe Scarborough - en couple à l’écran comme à la ville - parlent «d’insultes de cour d’école» et accusent le président américain de mensonges.

Donald Trump, disent-ils, les a invités personnellement à Mar-a-Lago où ils se sont rendus pour ce qu’ils décrivent comme une «plaisante conversation» en présence de son épouse Melania.

Les deux journalistes affirment également avoir fait l’objet de chantage de la part de responsables de la Maison Blanche les mettant en garde contre un «article négatif» dans l’hebdomadaire à scandale National Enquirer, si Joe Scarborough n’appelait pas Donald Trump pour s’excuser de la couverture critique du président dans leur émission. Ce que le journaliste a refusé de faire.

Donald Trump n’a pas tardé à réagir vendredi matin, alimentant de nouveau la polémique.

«J’ai regardé @Morning_Joe au faible audimat pour la première fois depuis longtemps. FAUSSE INFORMATION. Il m’a appelé pour arrêter un article du National Enquirer. J’ai dit non! Mauvaise émission», a tweeté le président des États-Unis.

«Nous sommes convaincus que l’homme n’est pas mentalement équipé pour continuer à regarder Morning Joe», écrivent encore les deux journalistes qui conseillent au président américain de se contenter de «rester branché sur Fox&Friends», l’émission de Fox News très favorable à Donald Trump.

«Ce sera mieux pour l’Amérique et le reste du monde», concluent-ils.