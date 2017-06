BIBEAU, Irene



À Montréal, le dimanche 25 juin 2017 est décédée, à l'âge de 96 ans, Irene Bibeau, épouse de feu Roger Ledoux.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marcel, Lise, Michel (Annie) et René (Lisette), ses petits-enfants Antoine et Marie-Eve et leurs conjoint(e), ses arrière-petits-enfants ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire:le jeudi 6 juillet 2017 de 10h30 à 21h et vendredi de 9h à 10h.Les funérailles seront célébrées le vendredi 7 juillet 2017, à 11h en l'église Saint-Vincent-Ferrier, 8115, Henri-Julien, Montréal H2P 2J3 et de là au cimetière Le Repos St-François D'Assise.