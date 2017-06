BOURGEAULT, Bernard



Le 29 juin, à l’âge de 83 ans, est décédé M. Bernard Bourgeault, agent d’assurances pour La Prudentielle d’Amérique pendant une quarantaine d’années.Il laisse dans le deuil ses neuf enfants et leurs conjoints, ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs ainsi qu’autres parents et amis.Il sera exposé au complexe:le dimanche 2 juillet dès 10h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 17h30 au même endroit.