Françoise Abanda accède au tableau principal

La Québécoise Françoise Abanda a obtenu son billet pour le tableau principal du tournoi de tennis de Wimbledon, vendredi, à Londres.

Lors de son match de troisième tour de la phase qualificative, Abanda a pris la mesure de la Chinoise Lin Zhu, en deux manches de 6-4 et 6-3.

La gagnante a eu besoin de 1 h 21 min pour défaire la quatrième favorite des qualifications, claquant les quatre as de l’affrontement. Elle a bénéficié de quatre doubles fautes commises par son adversaire et réalisé trois bris en 10 occasions. La Montréalaise a dominé 74-58 au chapitre des points remportés.

«Je me suis dit de rester calme tout au long de la première manche. C’était important pour moi de remporter cette manche et le deuxième set a été plus facile pour moi», a mentionné Abanda en entrevue à RDS.

La Québécoise de 20 ans, 140e au classement de la WTA et 23e tête de série des qualifications, accède au tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem, après avoir fait de même à Roland-Garros, il y a quelques semaines.

«Ça fait toujours plaisir d’être dans un tableau principal d'un tournoi du Grand Chelem. J’ai mis beaucoup d’effort dans les dernières semaines sur mon conditionnement physique et je suis heureuse de voir que ça rapporte», a-t-elle ajouté.

À son premier duel du tableau principal, elle se mesurera à la Japonaise Kurumi Nara, 92e au monde.

Andreescu réussit également

La Canadienne Bianca Vanessa Andreescu a rejoint sa compatriote Abanda au tableau principal quelques minutes plus tard en disposant de la Slovaque Viktoria Kuzmova en deux sets de 6-4 et 6-3.

Détentrice de la 187e place de la WTA, la représentante de l’unifolié a effectué trois bris en 14 tentatives pendant le duel de 73 minutes. Elle a mis la main sur 71 % des points disputés sur son premier service, tandis que sa rivale n’obtenait que 39 % de ceux joués sur son deuxième.

Kuzmova occupe le 157e échelon mondial.

Maintenant, Andreescu se préparera pour sa confrontation avec Kristina Kucova (105e de la WTA), également de la Slovaquie.