En 31 ans, cet homme a fait 12 000 déménagements

André Fortin est devenu déménageur pour dépanner son beau-frère pendant un mois. Trente et un ans plus tard, l’homme de 55 ans a fait pas moins de 12 000 déménagements et compte trois ex-premiers ministres du Québec parmi ses clients.

« C’est le meilleur au Québec », jure avec fierté son jeune collègue de 25 ans, Gabriel Chapdelaine, qui apprend le métier à ses côtés.

Pourtant, à 5 pieds et 6 pouces et 135 livres, André Fortin n’a rien du colosse qui soulève un sofa à bout de bras. Mais chez Le Clan Panneton où il travaille depuis ses débuts, les clients demandent que leurs biens soient pris en charge par lui et personne d’autre.

Au fil des ans, il a déménagé des politiciens, des artistes, des athlètes et des PDG de grandes compagnies. « Jacques Parizeau, trois fois, Bernard Landry, Pauline Marois, l’ex-plongeuse Annie Pelletier, quatre ou cinq fois, Robert Dutton, l’ex-PDG de Rona », énumère-t-il humblement, car peu importe le client, il travaille avec les mêmes soin et minutie.

« Quand j’écoute la télévision, ma blonde capote quand je pointe l’écran et lui dis : “Je l’ai déménagé, je l’ai déménagé, je l’ai déménagé” », raconte-t-il en riant.

Si le 1er juillet est la journée la plus stressante de l’année pour bien des familles québécoises, André Fortin, lui, en a vu d’autres. Son record est de six déménagements en une journée.

Mission impossible

Que ce soit les hautes tours à condos, les redoutés escaliers en colimaçon ou les rues bondées du Plateau-Mont-Royal, rien n’est à son épreuve. « Personne n’aime ça faire des troisièmes étages », reconnaît-il.

N’empêche, déménager à Montréal, « c’est l’enfer », dit celui qui sait de quoi il parle. Parfois, c’est presque une mission impossible quand son gros camion ne doit pas bloquer les rues, les trottoirs ou les pistes cyclables. À Westmount, par exemple, la planche pour descendre du camion doit être dans la rue et non sur le trottoir.

« Toutes les villes ont de petits règlements », dit André Fortin. « Pour nous faire chier », poursuit-il en chuchotant.

En 31 ans, son métier a bien changé. « Avant, faire une maison d’un million de dollars, on virait fou. Aujourd’hui, c’est rendu presque commun », remarque-t-il.

M. Fortin déplore aussi que sa profession peine à recruter des jeunes travaillant à long terme. « Ils sont bons, mais juste pour une courte période », dit-il, habitué de les voir partir après quelques mois.

Pour sa part, il travaille 50 heures par semaine et jusqu’à 80 heures quand le 1er juillet approche. « Il faut que je me batte pour avoir une journée de congé », lance-t-il.

Comme un psy

Dans certains cas, il a même l’impression d’être comme un psychologue auprès de ses clients. « Parfois, ils sont sur les nerfs, puis en cinq minutes, c’est fini. Je les mets à l’aise, parce que, moi, déménager, ça ne me stresse pas », dit le quinquagénaire.

Ce qui lui plaît par-dessus tout, c’est de rencontrer des gens de partout et de tous les milieux et de jaser avec eux. « Ce n’est jamais pareil : une même journée, je peux déménager une enseignante, un notaire et un Belge », raconte-t-il.

Un métier rempli de défis et de surprises

18 étages à pied

André Fortin a déjà monté à pied 18 étages d’un immeuble à logements pour transporter un immense meuble en bois massif qui n’entrait pas dans l’ascenseur. « On était quatre gars, ça nous a pris quatre heures et demie pour le monter, 18 étages, 36 paliers et ce n’est pas des farces », assure-t-il. Le meuble en bois massif était un humidor, où sont gardés les cigares pour les conserver à la bonne température.

Une religieuse

Peu importe les célébrités qu’il a croisées, la rencontre la plus marquante de M. Fortin reste celle avec une religieuse qu’il a transportée de Montréal à La Pocatière. « J’en parle et j’ai encore des frissons », dit-il 10 ans plus tard, à propos de la dame qui revenait de plusieurs années en Afrique pour aller se retirer chez les sœurs cloîtrées. « La dernière personne avec qui elle parlait, c’était moi », explique l’homme de 55 ans. Tout au long du trajet, les deux ont échangé sur leur vie et à son arrivée à La Pocatière, elle lui a promis de prier pour lui. « Je braillais », se souvient M. Fortin.

La première ministre

André Fortin se souviendra toujours d’avoir passé deux jours en compagnie de Pauline Marois pour son déménagement, alors qu’elle était première ministre du Québec. « Je déballais les boîtes et je lui donnais sa vaisselle dans les mains », raconte-t-il, choyé d’avoir partagé des moments d’intimité avec elle. « Elle est tellement fine », dit-il, gardant aussi de bons souvenirs de ses déménagements pour Jacques Parizeau et Bernard Landry.

Un seul refus

En 31 ans, M. Fortin n’a rebroussé chemin qu’une seule fois. « Il y avait des coquerelles et pas juste une, ça se promenait partout dans la maison, donc je suis parti. » Les insectes, comme les punaises de lit, tracassent autant les déménageurs que les nouveaux locataires, dit-il.

50 pianos par année

Rien n’est trop lourd ou trop fragile pour M. Fortin, qui a l’habitude de déménager jusqu’à 50 pianos par année. Même le piano à queue de 65 000 $ qu’il a dû transporter il y a quelques mois ne l’a pas intimidé. « La propriétaire, elle, en tremblait, c’est sûr, quand elle m’a vu rentrer à 5 pieds et 6 pouces et 135 livres, mais je l’ai calmée », raconte-t-il.