La BAnQ fait l’acquisition de 7000 cartes postales anciennes de Montréal

MONTRÉAL – La Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) vient d’acquérir une collection de 7000 cartes postales datant du XIXe siècle aux années 1960 et illustrant Montréal.

Bien avant les courriels et les réseaux sociaux, la carte postale était un formidable moyen de communication très prisé dans la première moitié du XXe siècle.

Cette imposante collection a été acquise du collectionneur Pierre Monette. Elle regorge de scènes de la vie quotidienne des Montréalais d’autrefois. Des pompiers éteignant un incendie, des garagistes du Mile-End, des skieurs du mont-Royal, des jeunes à la piscine, des cavaliers de rodéo ou encore des plaisanciers naviguant sur le Saint-Laurent.

Plus de 200 de ces images ont été prises par Harry Sutcliffe, un photographe montréalais majeur.

«Ces cartes sont précieuses pour ceux et celles qui s'intéressent à notre histoire culturelle. Elles permettent de prendre la mesure des transformations de la ville et de mieux connaître les mœurs et coutumes des habitants de la métropole à diverses époques», a souligné Geneviève Pichet, présidente-directrice générale par intérim de BAnQ.

Les cartes postales sont en cours de traitement et de numérisation. Elles seront graduellement rendues disponibles en ligne par la BAnQ afin de faire partager ces morceaux d’histoire avec le public.