Les aubaines de cette semaine

Vous avez des amis qui se pointent pour vous aider à déménager ? Faut les nourrir et les désaltérer pour survivre!

Metro, promotion à l’achat d’une caisse de bières Coors Light 36 x 355 ml à 39,99 $, obtenez 2 pizzas Mikes surgelées gratuites.

IGA, pizza Ristorante de Dr. Oetker à 2,99 $.

Coupez des légumes! Céleri à 1,49 $ Fruiterie 440. Poivrons jaune, rouge et orange à 3,97 $ le paquet chez Walmart Supercentre. Concombres anglais à 1,00 $ chez Maxi et Maxi & Cie. Concombres minis en paquet de 15 à 4,99 $ chez Provigo. Accompagnez-les d’une trempette Marzetti à 3,99 $ chez Provigo.

Pour s’hydrater et avoir de l’énergie, cocktail de légumes V8 6 x 156 ml à 2/5,50 $ donc 2,75 $ le paquet chez Metro. Autre option, 2,95 $ le paquet chez Walmart et Walmart Supercentre.

Pour les fringales : du melon d’eau! Cette semaine le melon entier est à 5,99 $ chez Super C et Provigo. Le découper en morceaux et garder dans la glacière dans un gros plat. Autre option : fraises du Québec panier de 1L à 2/5,00»$ chez Provigo.

Pour désaltérer, eau de source naturelle Montclair 24 x 500 ml à 2,77 $ chez Maxi et Maxi & cie.