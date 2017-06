Les fermiers ignoraient tout du retour de sols toxiques

« Nous souhaitons un règlement rapide de ce dossier et c’est pourquoi nous sommes en lien avec le fédéral et le ministère de l’Environnement afin de nous assurer de la qualité des eaux souterraines et des sols environnants, et ce, pour que la vocation agricole des terres contiguës ne soit pas menacée par la contamination du terrain fédéral », dit l’attaché de presse