Les Québécois aiment leurs guichets

Mine de rien, le guichet automatique a cinquante ans ce mois-ci, une invention dont les Québécois ne peuvent maintenant plus se passer au quotidien, même si les nouvelles technologies poursuivent leur grande séduction.

« La machine à argent », comme l’appellent encore certaines personnes âgées, a été inventée par l’Écossais John Shepherd-Barron, dans une succursale de la banque Barclays à Enfield, au nord de Londres, en juin 1967.

Une banque au volant

Plus près de chez nous, dans les années 1970, la Banque Laurentienne propose l’« Autobanque » permettant aux clients d’effectuer leurs transactions depuis leur voiture... par l’entremise d’un caissier. L’institution procède ensuite à l’installation de guichets fonctionnant par carte magnétique en 1974.

Denis Dubé, porte-parole de la Banque Royale pour le Québec, se souvient quant à lui des « bankettes » (voir photo), ancêtres des guichets automatiques qui ont vu le jour en 1972, à Toronto.

Ce n’est toutefois qu’au tournant des années 1980 que les guichets automatiques se répandent comme une traînée de poudre avec la mise sur pied de l’Association Interac, dont faisait partie Desjardins.

« Créée avec cinq participants à l’automne 1984, cette Association s’est élargie en octobre 1985 pour accepter comme membres fondateurs additionnels, la Banque de Montréal et la Banque Nationale du Canada, de même que le Canada Trust et la Société canadienne de crédit coopératif (CCCS) », explique Annie Josiane Bujold, conseillère, relations publiques, au Mouvement Desjardins.

10 % des transactions seulement

Plus de 50 ans après l’apparition des premiers guichets, les temps changent cependant. Chez Desjardins, les transactions au guichet ne représentent plus que pour 10 % des opérations, une tendance ressentie dès 2005 quand le portail Accès D est devenu plus fréquenté que les guichets.

À la Banque Nationale, il y a moins de retraits par guichets, mais les montants retirés sont plus importants qu’avant, précise Marie-Pierre Jodoin, directrice principale, affaires publiques, au sein de l’institution. Les clients migrent vers d’autres canaux électroniques, ajoute-t-elle.

Une perte de popularité

« Bien que les guichets automatiques et les services en succursale perdent de leur popularité, ils demeurent des moyens importants et valorisés quand il s’agit d’effectuer de nombreux types de transactions bancaires », note tout de même Biliana Necheva de l’Association des banquiers canadiens (ABC).

Plus des deux tiers des Canadiens (68 %) utilisent aujourd’hui des modes numériques (internet, appareil mobile) pour accéder à leurs services bancaires, selon l’ABC. L’utilisation des technologies bancaires et de paiement ne faiblit pas.

Les 35 ans et moins ne sont plus les seuls à s’intéresser aux nouvelles technologies bancaires puisque les 55 ans et plus semblent désormais emboîter le pas, constate l’ABC.

Même si les institutions interrogées disent toutes que les guichets font toujours partie intégrante de leur réseau, nul ne sait pour combien de temps encore.

Nombre de guichets automatiques au Québec

Mouvement Desjardins : 2030

2030 Banque Nationale du Canada (BNC) : 808

808 Banque Royale du Canada (RBC) : 626

626 Banque Toronto-Dominion (TD) : 475

475 Banque Scotia (BNS) : 457

457 Banque de Montréal (BMO) : 418

418 Banque Laurentienne du Canada : 398

(Source : les institutions)

Évolution du nombre de guichets automatiques bancaires (GAB) au Québec

(Excluant le Mouvement Desjardins)

2011 : 2928

2928 2012 : 2981

2981 2013 : 3297

3297 2014 : 3342

3342 2015 : 3323

(Source : Association des banquiers canadiens)