Malaise sur le plateau

Même si l’émission Célibataires et nus Québec ne reviendra pas pour une deuxième saison, l’animatrice, Marina Bastarache, en garde quelques souvenirs plutôt croustillants.

« Oh mon Dieu ! Il y avait des participants qui n’avaient pas trouvé l’amour et demandaient à la production s’ils pouvaient partir avec l’animatrice. Lorsque je leur posais des questions pour savoir qui était leur candidate préférée, ils me répondaient souvent “C’est toi !” Gros malaise... Je répondais que cela ne faisait pas partie des choix possibles », s’exclame-t-elle, rencontrée sur le tapis rouge de la première de la comédie musicale Footloose, mardi.