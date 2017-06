Michelle Rodriguez menace de quitter Fast&Furious

Alors que la sortie en DVD du dernier épilogue de la série « Fast and the Furious » bas son plein, une polémique vient entourer la production cinématographique hollywoodienne.

Michelle Rodriguez, qui tient le rôle de Letty dans cinq des huit films de la série, a laissé présager qu’elle pourrait abandonner son rôle si la production ne donnait pas plus de place aux femmes.

« J’espère qu’ils (les producteurs) se décideront à démontrer plus d’amour aux femmes de la franchise lors du prochain tournage. Autrement j’aurai peut-être à quitter une franchise que j’aime », peut-on lire sur le compte Twitter de l’actrice américaine.

Le réalisateur du dernier long métrage de la série, « The Fate of the Furious », a pour sa part indiqué à Business Insider qu’il était surpris de la déclaration de Rodriguez, bien qu’il respecte celle-ci.

Est-ce qu’il y a un réel malaise ou avons-nous à faire à une tactique marketing qui a pour but de mousser les ventes du DVD ? Difficile à dire.