Parkland allonge 985 M$ et achète les essenceries Ultramar

Un nouveau joueur fait son entrée dans le secteur des dépanneurs et de la vente d’essence au Québec. L’entreprise albertaine Parkland met la main sur les 383 stations-service Ultramar et sa bannière Dépanneur du Coin.

«On est très heureux de prendre de l’expansion au Québec», a indiqué, jeudi, au Journal le président et chef de la direction de Parkland, Bob Espey.

Parkland, qui détient maintenant un réseau de 1700 stations-service au pays, a convenu d’allonger 985 millions $ à Alimentation Couche-Tard pour acheter les stations-service Ultramar au Québec et dans les Maritimes.

En raison de sa forte présence au Québec, Couche-Tard a été obligé par le Bureau de la concurrence de se départir d’une bonne partie du réseau de CST Canada, qui possédait les stations-service Ultramar et la bannière Dépanneur du Coin.

Les noms conservés

Parkland, qui débarque au Québec, n’a d’ailleurs pas l’intention de changer le nom d’Ultramar et du Dépanneur du Coin. «Ce sont des marques très connues par les Québécois, qui jouissent d’excellente réputation. On va donc conserver ces noms», a signalé le grand patron de Parkland.

En plus d’acheter des stations-service et des dépanneurs, Parkland obtient également dans la transaction 73 sites d’approvisionnement commercial et 30 sites de vente pour le chauffage résidentiel et commercial.

Dans le reste du pays, Parkland détient des stations-service sous différentes bannières, dont Chevron, Esso et Pionner.

Inscrite à la Bourse de Toronto, Parkland Fuel Corp. est en pleine croissance.

Chevron Canada

Le détaillant et distributeur d’essence a acquis en avril dernier pour 1,7 milliard $ les actifs de Chevron Canada, dont 129 stations-service, une raffinerie et 37 rampes d’approvisionnement commercial en Colombie-Britannique.

Rappelons qu’aux États-Unis, Couche-Tard a dû se départir de 70 stations-service de CST Brands pour pouvoir faire l’acquisition de l’entreprise au coût de 4,4 milliards $ US.

Avec cette transaction, Couche-Tard comptera 1178 sites de plus à son réseau aux États-Unis, dans une dizaine d’États.

Ces sites s’ajouteront aux 8081 magasins d’accommodation que possédait déjà la chaîne en Amérique du Nord, en date du 29 janvier 2017.