Pétoncles sauce crémeuse au Brandy

1. Placer la grille du four au 2/3 de la hauteur. Préchauffer le four à broil.

2. Couper le prosciutto en deux, dans le sens de la longueur. Enrouler chaque pétoncle dans une demi-tranche de prosciutto. Piquer avec un cure-dents et poivrer des deux côtés.

3. Dans un petit poêlon, à feu vif, faire fondre le beurre. Cuire les pétoncles 30 secondes, les retourner et poursuivre la cuisson 30 secondes. Déglacer avec le Brandy. Bien enrober les pétoncles de bouillon. Retirer du feu.

4. Dans 4 coquilles, ou petits plats allant au four, déposer les pétoncles, sans le bouillon. Retirer les cure-dents et réserver.

6. Dans le poêlon qui a servi à cuire les pétoncles, verser la crème, le vin blanc et chauffer. Ajouter le fromage et faire fondre. Fouetter la préparation et verser sur les pétoncles.